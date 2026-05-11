Συνάντηση Ευρ. Στυλιανίδη με τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη

Συνάντηση με τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη πραγματοποίησε ο βουλευτής Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας Ευριπίδης Στυλιανίδης, με αφορμή την παρουσίαση του συλλογικού τόμου «Τεχνητή Νοημοσύνη: ανθρώπινα δικαιώματα, δημοκρατία και κράτος δικαίου», τον οποίο επιμελήθηκε ο ίδιος.

Κατά την διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο της επικείμενης συνταγματικής αναθεώρησης.

Σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του, ο Ευριπίδης Στυλιανίδης προσκάλεσε τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης να παραστεί στην παρουσίαση του βιβλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου, στις 18:30, στο Αριστοτέλειον Θέατρον. Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται στο πλαίσιο του Aristotle Innovation Forum, από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, την Κ.Ε.Δ.Ε, την Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, το European University Cyprus, την Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, το Αριστοτέλειο Κολλέγιο Θεσσαλονίκης / Aristotelio College of Thessaloniki και τη NOMIKI BIBLIOTHIKI.

Στην εκδήλωση θα τοποθετηθούν:

Ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος

H Επικεφαλής της Ελληνικής Κοινοβουλευτικής Αντιπροσωπείας στο Συμβούλιο της Ευρώπης, Βουλευτής Χανίων και πρώην Υπουργός Εξωτερικών, Ντόρα Μπακογιάννη

O πρώην Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και πρώην υπουργός, Προκόπης Παυλόπουλος.

Την παρουσίαση θα συντονίσει η Διευθύντρια της εφημερίδας «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ», Χριστίνα Χαλεπλίδου.

Πρώτος σταθμός της παρουσίασης της επίκαιρης αυτής μελέτης υπήρξε η Αθήνα, τον περασμένο Οκτώβριο, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Βουλής και παρουσία του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκος Μητσοτάκης.

Δεύτερος σταθμος, ήταν η Κομοτηνή, όπου το έργο παρουσιάστηκε από τον πρώην Αντιπρόεδρο της Ελληνικής Κυβέρνησης και υπουργό Εξωτερικών, πρώην πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και Ομότιμο Καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου, Ευάγγελο Βενιζέλος καθώς και από τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Θεόδωρο Ροσόπουλο.

Τρίτος σταθμός, αποτελεί η Θεσσαλονίκη, όπου θα παρουσιαστούν όχι μόνο οι κοινωνικές και νομικές διαστάσεις της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και οι γεωπολιτικές της προεκτάσεις, ιδίως σε σχέση με τον ανταγωνισμό ΗΠΑ – ΚΙΝΑΣ και με τον εν εξελίξει πόλεμο με τον Ιράν.