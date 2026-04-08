Συνάντηση εργαζομένων της ΕΥΑΘ με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη

Την προσπάθεια της κυβέρνησης να παρακάμψει το ΑΣΕΠ και να προχωρήσει σε προσλήψεις ημετέρων στην ΕΥΑΘ και την ΕΥΔΑΠ μέσω του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, που βρίσκεται από το Σάββατο 4/4/2026 σε δημόσια διαβούλευση, κατήγγειλαν εκπρόσωποι του Σωματείου Εργαζομένων στην ΕΥΑΘ, κατά την επίσκεψή τους στο γραφείο Θεσσαλονίκης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής.

Οι εργαζόμενοι τόνισαν ότι από τις 800 προβλεπόμενες θέσεις στην ΕΥΑΘ, καλύπτονται μόλις 330 από μόνιμο προσωπικό, ενώ το άρθρο 70 του πολυνομοσχεδίου επιχειρεί να νομιμοποιήσει «ευέλικτες προσλήψεις» με παρεκκλίσεις από το ΑΣΕΠ, συμβάσεις έργου, ορισμένου χρόνου και έμμισθων εντολών.

Ο Διευθυντής και η Συντονίστρια του γραφείου Θεσσαλονίκης του Νίκου Ανδρουλάκη, Δημήτρης Σαρηγιάννης και Ειρήνη Μαγδάκη (μέλος Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΑΣΟΚ), μαζί με τον Συντονιστή ΝΟΕΣ Α’ Θεσσαλονίκης Στάθη Κουτσοχήνα, σημείωσαν ότι πρόκειται για πολιτική επιλογή πελατειακού χαρακτήρα, που δημιουργεί παράλληλο σύστημα στελέχωσης, υπονομεύει την αξιοκρατία και εγείρει ζητήματα αντισυνταγματικότητας, αποτελώντας επικίνδυνο προηγούμενο που οδηγεί στην ουσιαστική κατάργηση του ΑΣΕΠ.

Παράλληλα με την ενημέρωση του Προέδρου, δεσμεύτηκαν να ενημερώσουν και τους αρμόδιους κοινοβουλευτικούς και κομματικούς τομεάρχες, καθώς ιδιαίτερα σε φορείς στρατηγικής σημασίας, που διαχειρίζονται ένα θεμελιώδες δημόσιο αγαθό, το νερό, τέτοιες επιλογές προκαλούν σοβαρά ερωτήματα. Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής υπερασπίζεται με συνέπεια τη διαφάνεια, την ισονομία και το δημόσιο συμφέρον.

Το Σωματείο εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος Γιώργος Αρχοντόπουλος, ο Γενικός ΓραμμματέαςΚωνσταντίνος Παπαδόπουλος και τα μέλη του Δ.Σ. Παντελής Παρτσάλης και Κωνσταντίνος Ζαμπέτογλου.