Συνάντηση εργασίας του ΥΜΑΘ Κωνσταντίνου Π. Γκιουλέκα με τον Αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Γιώργο Κώτσηρα

Συνάντηση εργασίας με τον Αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Γιώργο Κώτσηρα είχε ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης Κωνσταντίνος Π. Γκιουλέκας, σήμερα, Τρίτη, 21 Ιουλίου 2026, στο Διοικητήριο της Θεσσαλονίκης.

Κατά την διάρκεια της συνάντησης έγινε ενημέρωση για το χαρτοφυλάκιο και τις πολιτικές δράσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την Μακεδονία και την Θράκη, ενώ συζητήθηκαν τα μεγάλα έργα υποδομών που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Θεσσαλονίκη. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην παράδοση 50 νέων λεωφορείων για τις δημόσιες συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης, καθώς και στον συνολικό σχεδιασμό για την περαιτέρω αναβάθμιση των αστικών μετακινήσεων.

Από την πλευρά του, ο κ. Κώτσηρας υπογράμμισε ότι βασική προτεραιότητα αποτελεί η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας από το κράτος. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι: «Η σημερινή παράδοση των 50 καινούργιων, νέας τεχνολογίας ηλεκτρικών λεωφορείων στον ΟΑΣΘ δεν αποτελεί την μοναδική παρέμβαση για την Θεσσαλονίκη. Θα ακολουθήσουν και άλλες πρωτοβουλίες το επόμενο χρονικό διάστημα. Επενδύουμε στις δημόσιες συγκοινωνίες και στις μεταφορές, σε έναν τομέα που αφορά άμεσα κάθε συμπολίτη μας. Στόχος είναι τα νέα λεωφορεία να είναι πραγματικά χρήσιμα και να συμβάλουν στην βελτίωση των καθημερινών μεταφορών. Θα συζητήσουμε και για τα υπόλοιπα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Η Θεσσαλονίκη αλλάζει. Τα έργα που παραδίδονται είναι προϊόν συστηματικής δουλειάς που έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια και στην υλοποίηση αυτών των έργων ευθύνεται η αξιοπιστία της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη».

Σε δηλώσεις του, ο ΥΜΑΘ Κωνσταντίνος Γκιουλέκας τόνισε: «Η Θεσσαλονίκη αλλάζει σελίδα. Έργα υποδομής που η πόλη περίμενε και τα οποία της οφείλονταν εδώ και χρόνια, πλέον υλοποιούνται και παραδίδονται στους συμπολίτες μας. Η λειτουργία του Μετρό, η επέκταση προς την Καλαμαριά το αμέσως προσεχές διάστημα, το Flyover και το νέο Παιδιατρικό Νοσοκομείο, ένα από τα πλέον σύγχρονα στα Βαλκάνια, αλλάζουν την εικόνα και την καθημερινότητα της πόλης. Η Θεσσαλονίκη μπαίνει πλέον στην σειρά των σύγχρονων ευρωπαϊκών πόλεων. Η Κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε σημαντικά έργα που δόθηκαν στην κοινή χρήση και βελτιώνουν ουσιαστικά τη ζωή των συμπολιτών μας. Εύχομαι στον κ. Κώτσηρα κάθε επιτυχία στα καθήκοντά του. Η ευθύνη είναι σημαντική και έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας».

Οι δύο Υπουργοί τόνισαν ότι η στενή συνεργασία τους θα είναι διαρκής για την προώθηση των έργων που αφορούν στις υποδομές, τις μεταφορές και την αναπτυξιακή προοπτική της Θεσσαλονίκης, της Μακεδονίας και της Θράκης.