Συνάντηση εργασίας Θ. Πλεύρη με αμερικανική αντιπροσωπεία υψηλού επιπέδου

Αντιπροσωπεία υψηλού επιπέδου της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών υποδέχθηκε σήμερα στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, ο υπουργός Θ. Πλεύρης. Την αμερικανική αντιπροσωπεία απάρτιζαν ο υφυπουργός Στρατηγικής, Πολιτικής και Σχεδιασμού του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS), Ρόμπι Λο, καθώς και ο αναπληρωτής υφυπουργός Στρατηγικής, Πολιτικής και Σχεδιασμού, Τζον Γκουντάνης.

Η συνάντηση επικεντρώθηκε στην ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών στον τομέα της διαχείρισης της μετανάστευσης, στην αναβάθμιση της ασφάλειας των συνόρων και στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τις διαδικασίες ασύλου.

Παράλληλα, συζητήθηκαν οι τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και η αναγκαιότητα συντονισμένων δράσεων για την καταπολέμηση των δικτύων παράνομης διακίνησης ανθρώπων, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου.

Η επίσκεψη της αντιπροσωπείας επιβεβαιώνει το εξαιρετικό επίπεδο των στρατηγικών σχέσεων μεταξύ των δύο κρατών, καθώς και την κοινή τους δέσμευση για την προαγωγή της ασφάλειας, της σταθερότητας και της υπεύθυνης διαχείρισης του μεταναστευτικού, σύμφωνα με το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Στη συνάντηση συμμετείχε και η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη.