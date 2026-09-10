Συνάντηση Δένδια – Πάλμα: Ικανοποίηση στο ΥΕΘΑ σχετικά με τη δήλωση ΗΠΑ για την «Ασπίδα του Αχιλλέα»

Ιδιαίτερη ικανοποίηση εκφράζεται στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας για τη δήλωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ αναφορικά με την αμυντική συνεργασία Ελλάδας – Ισραήλ αλλά και την ανάπτυξη της «Ασπίδας του Αχιλλέα», της νέας αντιαεροπορικής αντιβαλλιστικής άμυνας, η οποία έχει σχεδιαστεί από το ελληνικό επιτελείο και πρόκειται να υλοποιηθεί έως τον Ιούλιο του 2029.

Το αμερικανικό υπουργείο εξωτερικών, εκείνο το οποίο επισημαίνει στην ανακοίνωσή του ότι η συνεργασία Αθήνας- Τελ Αβίβ είναι προς το κοινό συμφέρον άμυνας και ασφάλειας στην περιοχή και αυτή η δήλωση έρχεται την στιγμή που η γείτονα με κάθε τρόπο και κάθε αξιωματούχος εκείνο το οποίο κάνει είναι να επισημαίνει την ενόχληση που υπάρχει στην Τουρκία για την συνεργασία Ελλάδας – Ισραήλ.

Στο υπουργείο Εθνικής άμυνας οΝίκος Δένδιας βρέθηκε μαζί με τον Κύπριο ομόλογό του, κεκλεισμένων των θυρών. Επισημαίνεται ότι και η Κύπρος έχει παραλάβει παρόμοιο αντιαεροπορικό σύστημα από το Ισραήλ πολύ πρόσφατα, γεγονός το οποίο μπορεί να σημαίνει και μία ενιαία αεράμυνα στη νοτιοανατολική Μεσόγειο.

Οι δύο υπουργοί και οι επιτελείς τους συζήτησαν κυρίως για την ασφάλεια σε όλη την περιοχή, η οποία συνεχίζει να είναι ταραγμένη από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής αλλά και το συνεχιζόμενο πόλεμο στον κόλπο ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Συζητήθηκε και η κοινή πορεία στο πρόγραμμα Safe της ΕΕ καθώς και η αμυντική βιομηχανική συνεργασία.

Παράλληλα από σήμερα ξεκινά και η άσκηση «Μέδουσα» και μάλιστα εντός της θαλάσσιας ζώνης του παράνομου του μνημονίου και στην οποία μετέχουν η Ελλάδα η Κύπρος η Αίγυπτος η Ιταλία αλλά και η Γαλλία.