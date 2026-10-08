Συνάντηση Δένδια με τον πρέσβη της Αιγύπτου – Στο επίκεντρο η αμυντική συνεργασία

Με τον πρέσβη της Αιγύπτου Mourad Youssry Mourad συναντήθηκε σήμερα στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας ο Νίκος Δένδιας.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας επισήμανε ότι η συνάντηση πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες μετά την Τριμερή Συνάντηση των υπουργών Άμυνας Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου στο Κάιρο.

«Λίγες ημέρες μετά την Τριμερή Συνάντηση Υπουργών ΆμυναςΕλλάδας – Κύπρου – Αιγύπτου, στο Κάιρο, όπου επιβεβαιώθηκαν οι άριστες σχέσεις των τριών χωρών, είχα σήμερα στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας συνάντηση γνωριμίας με τον πρέσβη της Αιγύπτου, κ. Mourad Youssry Mourad», ανέφερε.

«Συζητήσαμε θέματα που αφορούν την ενίσχυση της διμερούς στρατηγικής αμυντικής συνεργασίας μας, καθώς και τη γεωπολιτική κατάσταση ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή μας», υπογράμμισε ο κ. Δένδιας.