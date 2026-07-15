Συνάντηση Χρήστου Παπαστεργίου με τη Δήμαρχο Καλαμαριάς, Χρύσα Αράπογλου

Μετά την παρουσία και την παρέμβασή του στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς, για το κρίσιμο ζήτημα του παραλιακού μετώπου, ο επικεφαλής της Περιφερειακής Παράταξης «Πράξεις για τη Μακεδονία» Χρήστος Παπαστεργίου, συναντήθηκε με την Δήμαρχο Καλαμαριάς κ. Χρύσα Αράπογλου στο Δημαρχείο της πόλης. Στην συνάντηση μετείχαν επίσης ο Χρόνης Μακρίδης συντονιστής της παράταξης και ο Αχιλλέας Μεταλούλης, εκπρόσωπος τύπου.

Η κ. Αράπογλου ενημέρωσε αναλυτικά την αντιπροσωπεία τόσο για το παραλιακό μέτωπο, όσο και για άλλα μείζονα ζητήματα που αφορούν την Καλαμαριά, όπως η επικείμενη λειτουργία της επέκτασης του ΜΕΤΡΟ, η διάνοιξη της οδού Πόντου και η εμβληματική αστική ανάπλαση στην περιοχή του Φοίνικα.

Μετά την συνάντηση ο κ. Χρήστος Παπαστεργίου δήλωσε: «Ευχαριστούμε πολύ την Δήμαρχο για την ουσιαστική ενημέρωση. Όπως τόνισα και στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η λεγόμενη ανάπλαση του παραλιακού μετώπου, είναι ψευδεπίγραφη. Δεν αποτελεί ενιαία παρέμβαση, αλλά πρόκειται περί κακότεχνης συρραφής προτάσεων, που δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες των πολιτών. Είναι χαρακτηριστικό άλλωστε, ότι εδώ και 8 έτη αναμένεται η έκδοση του σχετικού Π.Δ., ώστε να αρχίσει η υλοποίηση της. Ευτυχώς αυτό δεν έχει συμβεί, γιατί όλος ο σχεδιασμός πρέπει να αλλάξει. Να συμπεριληφθούν όλοι οι χώροι του παραλιακού μετώπου, με ενιαία λογική και αντίληψη. Οι εξαιρέσεις στο Καραμπουρνάκι, στο Κόρδα, στην Μαρίνα Αρετσούς, στο αλιευτικό καταφύγιο, στην Σχολή Δικαστών και στο Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου που συμπεριλαμβάνουν και τόπους μνήμης και ιστορίας είναι εγκληματικές. Γι αυτό και απορρίπτεται ομόθυμα η σχετική στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε, στο πλευρό του Δήμου και των πολιτών για τα αυτονόητα. Ένα ακόμη τέτοιο αυτονόητο είναι και η πλήρης διάνοιξη της οδού Πόντου, που δεν πρέπει να «τερματίζει» στην περιφερειακή τάφρο, αλλά να δίνει πραγματική διέξοδο στην κυκλοφορία και να συνδυαστεί με την ανάπλαση στον Φοίνικα και την απρόσκοπτη πρόσβαση και μετεπιβίβαση στον σταθμό του μετρό στην Μίκρα. Οι προτάσεις της Δημοτικής Αρχής και ο σχεδιασμός τους μπορούν να οδηγήσουν στην Καλαμαριά της επόμενης μέρας. Αρκεί να εισακουστούν, να υλοποιηθούν σωστά, χωρίς καθυστερήσεις, εμπόδια και εξωγενείς υπονομεύσεις που εξυπηρετούν αλλότριους σκοπούς. Θα είμαστε μαζί σε αυτόν τον διαρκή αγώνα, ώστε η Καλαμαριά να συνεχίσει μπροστά».