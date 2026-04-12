Συνάντηση Χαμάς με Αιγύπτιους μεσολαβητές για παραβιάσεις της εκεχειρίας στη Γάζα – Τι ζητά από το Ισραήλ

Αντιπροσωπεία της Χαμάς αναμένεται να συναντηθεί σήμερα Κυριακή στο Κάιρο με Αιγύπτιους μεσολαβητές, προκειμένου να συζητήσει τις καταγγελίες για παραβιάσεις της εκεχειρίας στη Γάζα από το Ισραήλ, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους της παλαιστινιακής οργάνωσης.

Παρά την κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο, η βία συνεχίζει να μαίνεται στον παλαιστινιακό θύλακα. Τόσο το Ισραήλ όσο και η Χαμάς κατηγορούν αμοιβαία η μία πλευρά την άλλη για παραβιάσεις της συμφωνίας, η οποία υποστηρίχθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και έχει περιορίσει σε μεγάλο βαθμό τον πόλεμο που διαρκεί δύο χρόνια και έχει καταστρέψει τη Γάζα, όπου ζουν περίπου 2,2 εκατομμύρια άνθρωποι.

Σύμφωνα με αξιωματούχο της Χαμάς, η αντιπροσωπεία θα συναντηθεί με Αιγύπτιους αξιωματούχους με στόχο να συζητηθεί η παύση των ισραηλινών παραβιάσεων και η εφαρμογή των υπολοίπων όρων της πρώτης φάσης της συμφωνίας.

Η Χαμάς αναμένεται να ζητήσει από το Ισραήλ να σταματήσει κάθε παραβίαση της εκεχειρίας, να απομακρύνει τις στρατιωτικές του θέσεις από τη Γάζα, να ανοίξει πλήρως τα συνοριακά περάσματα, να αυξήσει τη διέλευση πολιτών και να επιτρέψει μεγαλύτερη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή.

Παράλληλα, αναμένεται να πιέσει για την είσοδο στη Γάζα ενός διοικητικού σχήματος Παλαιστινίων τεχνοκρατών, το οποίο έχει προταθεί με πρωτοβουλία των ΗΠΑ, ώστε να αναλάβει τη διακυβέρνηση του θύλακα.

Σύμφωνα με δεύτερο αξιωματούχο, η αντιπροσωπεία θα έχει επίσης επαφές στο Κάιρο με εκπροσώπους άλλων παλαιστινιακών οργανώσεων για τα ίδια ζητήματα.

Τον Ιανουάριο, η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ότι η εκεχειρία πέρασε στη δεύτερη φάση της, στο πλαίσιο ειρηνευτικού σχεδίου που προωθήθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ. Η φάση αυτή προβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς και τη σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα.

Επίσης, προβλέπεται η δημιουργία μιας διεθνούς ειρηνευτικής δύναμης 20.000 ανδρών, της λεγόμενης «International Stabilisation Force», στην οποία αρκετές χώρες έχουν δεσμευτεί να συνεισφέρουν.

Η Χαμάς δηλώνει ότι δεν απορρίπτει την παράδοση μέρους του οπλισμού της, αλλά μόνο στο πλαίσιο μιας ευρύτερης παλαιστινιακής πολιτικής διαδικασίας.

Την ίδια ώρα, η βία συνεχίζεται στη Γάζα. Το Σάββατο, η υπηρεσία πολιτικής προστασίας της περιοχής ανακοίνωσε ότι επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σε βόρεια περιοχή.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι στόχος ήταν «ένοπλη τρομοκρατική ομάδα», υποστηρίζοντας ότι μαχητές πλησίασαν τη λεγόμενη «Κίτρινη Γραμμή», το άτυπο όριο που χωρίζει τη Γάζα σε δύο ζώνες: μία υπό ισραηλινό στρατιωτικό έλεγχο και μία υπό τον έλεγχο της Χαμάς.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, τουλάχιστον 749 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της εκεχειρίας, ενώ ο ισραηλινός στρατός αναφέρει πέντε νεκρούς στρατιώτες στο ίδιο διάστημα.

Οι περιορισμοί στα μέσα ενημέρωσης και η δύσκολη πρόσβαση στη Γάζα δεν επιτρέπουν την ανεξάρτητη επιβεβαίωση των στοιχείων ή την πλήρη κάλυψη των συγκρούσεων.