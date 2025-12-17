Συνάντηση Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου – Γ. Κουμουτσάκου για την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας από την UNESCO

Η ανακήρυξη της 9ης Φεβρουαρίου ως Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας από την UNESCO ήταν το αντικείμενο της συνάντησης που είχε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος με τον Γιώργο Κουμουτσάκο στην Αρχιεπισκοπή.

Στις 12 Νοεμβρίου, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της 43η Γενικής Διάσκεψης της UNESCO στο Ουζμπεκιστάν, υιοθετήθηκε και επικυρώθηκε ομόφωνα η ιστορική αυτή απόφαση.

Όπως δήλωσε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: «Η Εκκλησία ασφαλώς είναι δεσμευμένη με αυτή την αγάπη προς την γλώσσα μας, την ελληνική. Γι’ αυτό μέσα στην χαρμόσυνη είδηση συναποφασίζουμε ότι πρέπει όλοι μαζί να το γιορτάσουμε αυτό το γεγονός και να το επαυξήσουμε».

Από την πλευρά του ο Γιώργος Κουμουτσάκος, μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO, ανέφερε πως: «Τον ενημέρωσα και άκουσα τις σοφές του σκέψεις για την ιστορική απόφαση της UNESCO, του Οργανισμού του Διεθνούς για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τον Πολιτισμό. Την απόφασή του ομόφωνα για την ανακήρυξη της 9ης Φεβρουαρίου κάθε χρονιάς ως Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας».