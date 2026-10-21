Συνάντηση Α. Νέστορα με τον Α. Σκέρτσου – Στο επίκεντρο τα έργα της Θεσσαλονίκης

Τον Άκη Σκέρτσο επισκέφθηκε στο γραφείο του στην Αθήνα η δικηγόρος και πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα, με τις προοπτικές εξέλιξης της Θεσσαλονίκης να βρίσκεται στο επίκεντρο του διαλόγου τους.

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν τα έργα, που μετά από χρόνια υποσχέσεων, υλοποιούνται ή προχωρούν καθώς και οι επενδύσεις που δρομολογούνται στην πόλη. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην επέκταση του μετρό προς τη δυτική Θεσσαλονίκη, με την κυβέρνηση να προχωρά ήδη τις διαδικασίες για την ολοκλήρωση των μελετών και την εξασφάλιση της χρηματοδότησης.

«Η Θεσσαλονίκη και ιδιαίτερα η δυτική πλευρά της πόλης, είναι μια περιοχή που για πολλές δεκαετίες βίωνε έντονες αναπτυξιακές ανισότητες. Η εικόνα πλέον είναι διαφορετική, η πόλη βγήκε από το τέλμα με την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν πρέπει να σταματήσουμε αυτή την πορεία, αλλά να της δώσουμε νέα ώθηση για να αποκτήσει η Θεσσαλονίκη και οι κάτοικοί της τη θέση που πραγματικά της αξίζει», δήλωσε η κ. Νέστορα.