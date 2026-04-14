Συναντήσεις του Μαργαρίτη Σχοινά με τους Επιτρόπους Κρίστοφ Χάνσεν και Κώστα Καδή

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, θα βρίσκεται αύριο, Πέμπτη 15/4, στις Βρυξέλλες για επίσημες επαφές με μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο επίκεντρο βρίσκονται ζητήματα που αφορούν την ευρωπαϊκή γεωργική πολιτική και τις σχετικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς της αγροτικής ανάπτυξης, του περιβάλλοντος και της αλιείας.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο Μαργαρίτης Σχοινάς, θα συναντηθεί με τον Επίτροπο Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, Κρίστοφ Χάνσεν, καθώς και με τον Επίτροπο Περιβάλλοντος, Θαλάσσιων Υποθέσεων και Αλιείας, Κώστα Καδή.

Θα είναι η πρώτη επίσκεψη του Μαργαρίτη Σχοινά ως υπουργού της Ελληνικής Δημοκρατίας, στο Berlaymont, το κτίριο όπου δεκαετίες εργάστηκε ως στέλεχος της Κομισιόν και μετέπειτα ως Επίτροπος.

Οι επαφές του εντάσσονται στο πλαίσιο των τακτικών διαβουλεύσεων μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών, με στόχο την παρακολούθηση και υλοποίηση των ευρωπαϊκών πολιτικών στους αντίστοιχους τομείς αρμοδιότητας.