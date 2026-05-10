Συναντήσεις Όλγας Κεφαλογιάννη στο Λονδίνο με επαγγελματίες της βρετανικής τουριστικής αγοράς

Η ενίσχυση της παρουσίας της Ελλάδας στη βρετανική αγορά, η περαιτέρω ανάπτυξη της αεροπορικής συνδεσιμότητας και η ανάδειξη των προοπτικών του ελληνικού τουρισμού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους βρέθηκαν στο επίκεντρο σειρά συναντήσεων που πραγματοποίησε στο Λονδίνο η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, με σκοπό με εκπροσώπους της βρετανικής τουριστικής αγοράς, αεροπορικών εταιρειών και κορυφαίων διεθνών μέσων ενημέρωσης.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η βρετανική αγορά παραμένει η πρώτη αγορά για τη χώρα μας ως προς τις ταξιδιωτικές εισπράξεις, με τη ζήτηση για την Ελλάδα να ενισχύεται σημαντικά τόσο σε επίπεδο αφίξεων όσο και ταξιδιωτικών εσόδων. Συγκεκριμένα, το 2025 κατέγραψε αύξηση 7,6% στις αφίξεις και εντυπωσιακή άνοδο 18,5% στις ταξιδιωτικές εισπράξεις.

Κατά τη συνάντηση με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Jet2 και της Jet2holidays, Steve Heapy, συζητήθηκαν οι εξελίξεις στη βρετανική τουριστική αγορά, οι επιπτώσεις της διεθνούς γεωπολιτικής αβεβαιότητας στον ταξιδιωτικό κλάδο και οι προοπτικές ενίσχυσης της παρουσίας της εταιρείας στην Ελλάδα.

Παράλληλα, συζητήθηκαν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η διεθνής τουριστική αγορά λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι Βρετανοί ταξιδιώτες προς το παρόν προχωρούν σε κρατήσεις πολύ πιο κοντά στην ημερομηνία αναχώρησης (late bookings), αναζητώντας νέες ευκαιρίες.

Ο κ. Heapy υπογράμμισε ότι η Jet2 συνεχίζει να επενδύει στην ελληνική αγορά, η οποία παραμένει στρατηγικής σημασίας για τον όμιλο.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη Θεσσαλονίκη, για την οποία συζητήθηκαν οι δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξής της ως προορισμού city break καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, μέσω και της σύνδεσης από το αεροδρόμιο London Gatwick.

Στη συνέχεια, κατά τη συνάντηση με την αεροπορική εταιρεία British Airways και τον tour operator BA Holidays, επιβεβαιώθηκε η ισχυρή ζήτηση για την Ελλάδα, με θετική δυναμική στο πρώτο τρίμηνο, η οποία σημειώνει άνοδο 13%, ενώ παράλληλα έχει αυξηθεί κατά 6% το πτητικό έργο της εταιρείας από το αεροδρόμιο Heathrow.

Να σημειωθεί ότι καταγράφεται ιδιαίτερα σταθερή ζήτηση από το πελατειακό κοινό υψηλών προδιαγραφών, το οποίο παραμένει πιο ανθεκτικό στις μεταβολές της αγοράς.

Στις συζητήσεις επισημάνθηκε ότι σημαντική τάση αποτελεί η μετατόπιση προς κρατήσεις τελευταίας στιγμής, με αυξημένη ανάγκη για εμπιστοσύνη και σταθερότητα στην αγορά. Τονίστηκε επίσης ότι ο προγραμματισμός των πτήσεων προς την Ελλάδα παραμένει σταθερός, χωρίς ενδείξεις διαταραχών στη συνδεσιμότητα.

Μετά την ανακοίνωση της Ελλάδας για το σύστημα εισόδου-εξόδου (EES), παρατηρήθηκαν θετικές μεταβολές στις τάσεις κρατήσεων, με τις επιδόσεις για τον Ιούνιο να καταγράφουν άνοδο της τάξης του 2,8%.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε επίσης στη Θεσσαλονίκη, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυσή της ως προορισμού city break και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου έως τον Νοέμβριο, στη βάση βιώσιμης και σταθερής ανάπτυξης.

Ακόμη, επί των θεμάτων τέθηκε η ένταξη της Σαντορίνης σε προωθητικές ενέργειες, με έμφαση σε βιώσιμες πρωτοβουλίες και εμπειρίες που μπορούν να ενταχθούν στα προγράμματα της BA Holidays.

Στο πλαίσιο των συναντήσεων, συζητήθηκε, επίσης, η επέκταση της συνεργασίας του ΕΟΤ με τις εταιρείες Jet2 και BA/BA Holidays, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της ζήτησης για την Ελλάδα στη βρετανική αγορά.

Στο πλαίσιο της παρουσίας της στο Λονδίνο, η υπουργός Τουρισμού παραχώρησε συνεντεύξεις στο BBC, στην εφημερίδα The Independent και στο ταξιδιωτικό τμήμα της εφημερίδας The Times.

Στις παρεμβάσεις της αναφέρθηκε στις ρυθμίσεις που ανακοίνωσε η Ελλάδα σχετικά με τη διευκόλυνση των βιομετρικών ελέγχων και στις πρωτοβουλίες για την ομαλή εφαρμογή του νέου ευρωπαϊκού συστήματος εισόδου-εξόδου (EES), υπογραμμίζοντας τη σημασία της ομαλής προσαρμογής των ταξιδιωτικών ροών και της διασφάλισης της απρόσκοπτης λειτουργίας του τουρισμού.

Επιπλέον, αναφέρθηκε στις προοπτικές του ελληνικού τουρισμού, στη σταθερή ζήτηση για την Ελλάδα, στην ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και στην αυξανόμενη δυναμική της.

Τέλος, η κυρία Κεφαλογιάννη παρουσίασε τις πρωτοβουλίες για την προώθηση του χειμερινού τουρισμού και την ανάδειξη της Ελλάδας ως προορισμού 12 μηνών, με έμφαση σε εμπειρίες πολιτισμού, φύσης και αυθεντικών ταξιδιωτικών δραστηριοτήτων.