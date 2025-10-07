Συναντήσεις Μπεκίρη με εκπροσώπους φορέων

Σειρά συναντήσεων πραγματοποίησε τη Δευτέρα (6 Οκτωβρίου) ο Διευθυντής του Πρωθυπουργικού Γραφείου στη Μακεδονία, Μιχάλης Μπεκίρης,παρουσία του Συντονιστή του Γραφείου, Γιάννη Παπαγεωργίου, στο πλαίσιο του διαλόγου με εκπροσώπους της κοινωνίας, της οικονομίας και της καινοτομίας, με στόχο την υποστήριξη πρωτοβουλιών που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή. Μεταξύ άλλων, ο κ. Μπεκίρης συναντήθηκε με τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Αποστράτων Χωροφυλακής και Ελληνικής Αστυνομίας Νομού Θεσσαλονίκης, Αντώνη Μπάμιατζη και μέλη του Συνδέσμου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν ζητήματα που απασχολούν τους απόστρατους των σωμάτων ασφαλείας, καθώς και η συμβολή τους στη στήριξη των τοπικών κοινωνιών με την πολύχρονη εμπειρία τους.

Εξάλλου, συνάντηση εργασίας είχε με τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Τεχνολογίας Πληροφορικής Ελλάδος, Αναστάσιο Μάνο και τον Αντιπρόεδρο του Συνδέσμου, Θεόφιλο Μυλωνά. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης του κλάδου της τεχνολογίας στη Βόρεια Ελλάδα, στην προσέλκυση επενδύσεων σε καινοτόμες επιχειρήσεις και στην ενδυνάμωση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, ιδιαίτερα των νέων επιστημόνων. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη στρατηγική σημασία της Θεσσαλονίκης ως αναδυόμενου τεχνολογικού κόμβου στην ευρύτερη περιοχή.