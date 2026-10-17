Συναγερμός στο ΝΑΤΟ: F18 απογειώθηκαν για να αναχαιτίσουν εναέριο στόχο στη Ρουμανία

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα του Σαββάτου (17/10) στο ΝΑΤΟ , το οποίο απογείωσε εσπευσμένα δύο στρατιωτικά αεροσκάφη, αφού εντόπισε έναν «εναέριο στόχο» να πλησιάζει τα ανατολικά σύνορα της Συμμαχίας, όπως ανακοίνωσε το ρουμανικό Υπουργείο Άμυνας.

Συγκεκριμένα σε ανακοίνωσή τουστις 17 Οκτωβρίου, το Υπουργείο ανέφερε: «Το Σάββατο, 17 Οκτωβρίου, το σύστημα ραντάρ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας εντόπισε έναν εναέριο στόχο να κινείται πάνω από το έδαφος της Ουκρανίας, με κατεύθυνση προς τα σύνορα με τη Ρουμανία, βόρεια της πόλης Πλάουρου, στην επαρχία Τούλτσεα».

Δύο αεροσκάφη F-18 της Ισπανικής Πολεμικής Αεροπορίας και Διαστήματος, τα οποία εκτελούσαν αποστολή στο πλαίσιο της ενισχυμένης αστυνόμευσης του εναέριου χώρου απογειώθηκαν από την 57η Αεροπορική Βάση «Μιχάιλ Κογκαλνιτσαάνου».

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ρουμανίας ανέφερε ότι το αντικείμενο δεν εισήλθε στον εθνικό εναέριο χώρο.

Η κινητοποίηση έρχεται την ώρα που η ανησυχία για πλήγματα από την Ρωσία κατά στόχων του ΝΑΤΟ κλιμακώνεται.

Δύο δεξαμενόπλοια χημικών τυλίχθηκαν στις φλόγες στα ρουμανικά χωρικά ύδατα, σε μια περαιτέρω κλιμάκωση αυτού που οι δυτικές αρχές υποψιάζονται ότι αποτελεί παραβίαση του εδάφους του ΝΑΤΟ από ρωσικά drones.

Το πλοίο «Wine Trader» -υπό σημαία Αγίου Μαρίνου – και το «Yara J» -υπό σημαία Κομορών- πήραν φωτιά ενώ ήταν αγκυροβολημένα στη Μαύρη Θάλασσα, κοντά στο Κανάλι Σουλίνα. Πρόκειται για μια ζωτικής σημασίας υδάτινη οδό κοντά στα ουκρανικά σύνορα, η οποία οδηγεί σε εσωτερικές ναυτιλιακές διαδρομές στον Δούναβη.

Οι ρουμανικές αρχές δεν έχουν ακόμη διευκρινίσει τα αίτια των πυρκαγιών, ωστόσο τοπικά μέσα ενημέρωσης επικαλούνται αξιωματούχους σύμφωνα με τους οποίους τουλάχιστον ένα από τα πλοία χτυπήθηκε από drones, εν μέσω ραγδαίας κλιμάκωσης των εισβολών ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην περιοχή.