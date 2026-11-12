Συναγερμός στο FIR Αθηνών: Εισβολή δύο οπλισμένων F-16 και μπαράζ παραβιάσεων από τους Τούρκους

Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκε την Πέμπτη (12/11) το FIR Αθηνών λόγω της παρουσίας δύο οπλισμένων τουρκικών F-16 στο βορειοανατολικό Αιγαίο με ελληνικά μαχητικά να απογειώνονται για να τα αναχαιτίσουν με αποτέλεσμα να υπάρξει εικονική αερομαχία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), στην περιοχή κινήθηκε επίσης ένα τουρκικό αεροσκάφος CN-235, το οποίο πραγματοποίησε μία παράβαση των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας και επτά παραβιάσεις του ελληνικού εθνικού εναέριου χώρου.

Συνολικά, η τουρκική αεροπορική δραστηριότητα περιλάμβανε τρία αεροσκάφη, δύο παραβάσεις, επτά παραβιάσεις και μία εμπλοκή.

Οπλισμένα τα δύο τουρκικά F-16

Όπως προκύπτει από την ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ, τα δύο τουρκικά F-16 πετούσαν σε σχηματισμό και ήταν οπλισμένα.

Εισήλθαν στο FIR Αθηνών χωρίς να έχει κατατεθεί σχέδιο πτήσης κατά παράβαση των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας.

Το ΓΕΕΘΑ επισημαίνει ότι τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και κατά πάγια πρακτική.

Μακριά από την περιοχή των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου

Η τουρκική αεροπορική δραστηριότητα καταγράφηκε σε διαφορετική περιοχή από εκείνη όπου το γαλλικό ερευνητικό πλοίο «Abeille Marengo» πραγματοποιεί έρευνες που σχετίζονται με την πόντιση καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου.