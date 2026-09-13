Συναγερμός στις Βρυξέλλες: Δύο περιστατικά με drones μέσα σε 48 ώρες

Σε επιφυλακή τέθηκαν οι βελγικές Αρχές μετά τον εντοπισμό δεύτερου drone μέσα σε δύο εικοσιτετράωρα κοντά στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών.

Το νέο περιστατικό καταγράφηκε το βράδυ του Σαββάτου, σύμφωνα με τη Skeyes, την εταιρεία που είναι αρμόδια για τον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας στο Βέλγιο.

Ο εκπρόσωπος της εταιρείας Κουρτ Βερβίλεγκεν ανέφερε ότι το μη επανδρωμένο αεροσκάφος έγινε αρχικά αντιληπτό από ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας, ενώ η παρουσία του επιβεβαιώθηκε στη συνέχεια και από τα ψηφιακά συστήματα ανίχνευσης.

Πρόκειται, σύμφωνα με τη Skeyes, για το δεύτερο αντίστοιχο περιστατικό που καταγράφεται στην περιοχή μέσα σε δύο ημέρες.

Επανέναρξη των επιχειρήσεων μετά από 30 λεπτά

Ο Βερβίλεγκεν δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις επανεκκίνησαν στις 20:20, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει ποιες δραστηριότητες είχαν ανασταλεί εξαιτίας του περιστατικού.

Όπως εξήγησε, το πρωτόκολλο που εφαρμόζεται σε περίπτωση εντοπισμού drone προβλέπει χρονικό διάστημα αναμονής 30 λεπτών από τη στιγμή της τελευταίας αναφοράς, προτού επιτραπεί η επανέναρξη των επιχειρήσεων.

Από την πλευρά του, εκπρόσωπος του αεροδρομίου των Βρυξελλών ανέφερε ότι οι υπηρεσίες του αεροδρομίου δεν είχαν λάβει το Σάββατο αναφορά για πιθανή παρουσία drone στην περιοχή.

Παράλληλα, δεν καταγράφηκαν καθυστερήσεις ή εκτροπές πτήσεων εξαιτίας του περιστατικού.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για την προέλευση του drone ή για το ποιος το χειριζόταν