Συναγερμός στην Καστοριά για μπαράζ τηλεφωνικών απατών – Θύμα ακόμα μία ηλικιωμένη, οι πινακίδες πρόδωσαν τον «εισπράκτορα»

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι Αρχές στην Καστοριά, καθώς τις τελευταίες ώρες εξελίσσεται ένα μπαράζ προσπαθειών εξαπάτησης με στόχο κυρίως ηλικιωμένους πολίτες. Παρά την άμεση εξιχνίαση μιας υπόθεσης από την Αστυνομία, οι επιτήδειοι συνεχίζουν να «χτυπούν» ακατάπαυστα, χρησιμοποιώντας το συναίσθημα και τον πανικό ως όπλα.

Σήμερα, Σάββατο 18 Απριλίου το πρωί, μια ηλικιωμένη γυναίκα στο Άργος Ορεστικό έγινε το τελευταίο θύμα της δράσης των σπειρών. Με τη γνωστή μέθοδο του «τραυματισμένου συγγενή στο εξωτερικό», οι δράστες κατάφεραν να την πείσουν πως μέλος της οικογένειάς της χρειαζόταν άμεσα χρήματα για νοσήλια.

Η γυναίκα, θορυβημένη από τις δραματικές εκκλήσεις, παρέδωσε σε «εισπράκτορα» της σπείρας 5 χρυσές λίρες και διάφορα χρυσά τιμαλφή.

Την ίδια στιγμή, δεκάδες ηλικιωμένοι σε ολόκληρο τον νομό αναφέρουν ότι δέχονται ύποπτα τηλεφωνήματα, με τους απατεώνες να εναλλάσσουν τα σενάρια: από δήθεν τροχαία ατυχήματα μέχρι επιστροφές φόρων που απαιτούν πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς.

Μέσα στο κλίμα αυτό, μια σημαντική επιτυχία της ΕΛ.ΑΣ. ήρθε να δώσει απαντήσεις. Χάρη στην παρατηρητικότητα πολιτών στο χωριό Κωσταράζι, εξιχνιάστηκε απάτη που σημειώθηκε την Πέμπτη 16 Απριλίου σε βάρος μιας 93χρονης.

Περαστικοί είδαν την ηλικιωμένη να παραδίδει μια τσάντα σε άγνωστο άνδρα στην πλατεία του χωριού. Υποψιασμένοι, κράτησαν τον αριθμό της πινακίδας του οχήματός του, στοιχείο που αποδείχθηκε «κλειδί» για τις αρχές.

Μετά από ενδελεχή έρευνα του Αστυνομικού Τμήματος Άργους Ορεστικού, ταυτοποιήθηκε ένας 53χρονος ημεδαπός ως ο «εισπράκτορας» της οργάνωσης. Ο άνδρας εντοπίστηκε χθες, 17 Απριλίου, στον Τύρναβο Λάρισας από αστυνομικούς της περιοχής και συνελήφθη.

Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 10 χρυσές λίρες και 1.625 ευρώ (τα οποία αποδόθηκαν στην 93χρονη).

Η 93χρονη είχε πειστεί ότι η κόρη της χρειαζόταν επείγουσα χειρουργική επέμβαση και είχε παραδώσει τις λίρες και 1.000 ευρώ πριν επέμβει η τύχη και η παρατηρητικότητα των συγχωριανών της.