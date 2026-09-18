Συναγερμός στην ΕΕ για το ράλι των καυσίμων – Σκέψεις για έκτακτο φόρο στις εταιρείες ενέργειας

Το ράλι των καυσίμων και φυσικού αερίου ασκεί ασφυκτικές πιέσεις στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις που αναζητούν τρόπους προκειμένου να μειώσουν τη αυξανόμενη λαϊκή δυσαρέσκεια, αλλά και την απειλή της Ακροδεξιάς.

Στο πλαίσιο αυτό, ευρωπαϊκές κυβερνήσεις συζητούν το ενδεχόμενο επιβολής ενός φόρου σε όλη την ΕΕ στα «απροσδόκητα κέρδη» των εταιρειών ενέργειας.

Με τις εκλογές να αναμένονται τον επόμενο χρόνο σε οκτώ χώρες της ΕΕ, μεταξύ των οποίων Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και Πολωνίας, οι ηγέτες επιχειρούν να αποτρέψουν τις πιθανές επιπτώσεις ενός από τα μεγαλύτερα ενεργειακά σοκ της ηπείρου εδώ και δεκαετίες, όπως έχουν προειδοποιήσει αναλυτές.

Ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, Λαρς Κλινγκμπάιλ, κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών της ΕΕ στο Δουβλίνο την Παρασκευή, να προτείνει πιθανούς τρόπους φορολόγησης στα υπερκέρδη των πετρελαϊκών εταιρειών.

«Αρκετά κράτη μέλη ζητούν μοντέλα εδώ και πολύ καιρό», δήλωσε ο Klingbeil, απαιτώντας προτάσεις μέχρι τον επόμενο μήνα. «Οι άνθρωποι μπορούν να δουν πώς οι πετρελαϊκές εταιρείες εκμεταλλεύονται την κατάσταση, υπερτιμούν και αυξάνουν σημαντικά τα κέρδη τους».

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου έχουν ανακάμψει ξανά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, περίπου 50% υψηλότερα από ό,τι πριν από τον πόλεμο στο Ιράν, καθώς οι κλιμακούμενες επιθέσεις σε όλη τη Μέση Ανατολή απειλούν περισσότερες οδούς εφοδιασμού. Οι αγορές παραγώγων υποδηλώνουν ότι οι traders δεν αναμένουν βραχυπρόθεσμη πτώση των τιμών.

Τον περασμένο Απρίλιο πέντε υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε επιστολή τους προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την οποία είδε το Reuters, ζητούσαν την επιβολή έκτακτης φορολογίας στα λεγόμενα «απροσδόκητα κέρδη» των ενεργειακών εταιρειών που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της αύξησης των τιμών των καυσίμων λόγω του πολέμου στο Ιράν

Ειδικότερα, οι υπουργοί Οικονομικών της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας και της Αυστρίας απηύθυναν από κοινού έκκληση σε επιστολή τους που εστάλη χτες Παρασκευή στην Κομισιό, λέγοντας ότι ένα τέτοιο μέτρο μπορεί να δώσει το μήνυμα ότι «είμαστε ενωμένοι και είμαστε σε θέση να αναλάβουμε δράση».

«Θα δώσει επίσης ένα σαφές μήνυμα ότι όσοι επωφελούνται από τις συνέπειες του πολέμου πρέπει να κάνουν το καθήκον τους για να ελαφρύνουν το βάρος στο ευρύ κοινό», έγραψαν οι υπουργοί.

Σε ιστορικά υψηλά οι τιμές καυσίμων

Οι τιμές των πρατηρίων έχουν ήδη φτάσει σε ιστορικά υψηλά σε όλη την Ευρώπη. Στη Γερμανία, οι τιμές του ντίζελ εκτοξεύτηκαν σε ρεκόρ μέσης τιμής στα 2,45 ευρώ το λίτρο την Τετάρτη, ενώ η βενζίνη έφτασε σε νέο υψηλό των 2,31 ευρώ το λίτρο, σύμφωνα με τη μεγαλύτερη ένωση αυτοκινητιστών της Ευρώπης, αναφέρει ο Guardian.

Οι τιμές είναι ακόμη υψηλότερες στην Ολλανδία, όπου η βενζίνη ξεπέρασε το ιστορικό υψηλό της περασμένης εβδομάδας φτάνοντας τα 2,73 ευρώ το λίτρο την Τετάρτη, με το ντίζελ να κοστίζει κατά μέσο όρο 2,78 ευρώ το λίτρο. Οι τιμές έχουν αυξηθεί ακόμη περισσότερο για τη βενζίνη στη Δανία και για το ντίζελ στη Φινλανδία.

Σε ολόκληρη την ΕΕ, οι τιμές της βενζίνης είναι 24% υψηλότερες από ό,τι πριν από ένα χρόνο, ενώ το ντίζελ έχει αυξηθεί κατά 38% και το καύσιμο αεριωθούμενων κοστίζει περισσότερο από 100% περισσότερο. Η τιμή αναφοράς της βενζίνης διαπραγματεύεται στα 81 ευρώ ανά μεγαβατώρα, αυξημένη κατά 150% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, με τους αναλυτές να υποδηλώνουν ότι θα μπορούσε να φτάσει τα 100 ευρώ.

Ο οικονομικός επίτροπος της ΕΕ, Βάλντις Ντομπρόβσκις, δήλωσε ότι η Επιτροπή δεν έχει σχέδια «σε αυτό το στάδιο» για έναν μηχανισμό φορολόγησης σε ολόκληρη την ΕΕ, αλλά τόνισε ότι είναι «έτοιμη να συμμετάσχει σε συζήτηση» και ότι τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να επιβάλλουν τους δικούς τους φόρους.

Κρίσιμες εκλογές σε Γαλλία, Ιταλία

Οι υπερβολικά υψηλές τιμές των καυσίμων αποτελούν ήδη ένα σημαντικό εσωτερικό πολιτικό ζήτημα στη Γαλλία και την Ιταλία, οι οποίες τον επόμενο χρόνο θα αντιμετωπίσουν κρίσιμες εκλογές, στις οποίες οι ανησυχίες των ψηφοφόρων είναι πιθανό να κυριαρχηθούν από το αυξανόμενο κόστος ζωής, το οποίο οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις υψηλές τιμές της ενέργειας.

Στην Ιταλία, ο κυβερνών δεξιός συνασπισμός της Τζόρτζια Μελόνι, ο οποίος υστερεί σε ποσοστά από τους αντιπάλους του στις δημοσκοπήσεις, δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι θα καταργήσει τα τέλη κυκλοφορίας για 14,5 εκατομμύρια αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες από το επόμενο έτος με κόστος άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, επιπλέον της μείωσης του φόρου ντίζελ που έχει ήδη κοστίσει 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ.

«Έχουμε επιλέξει να ανακατευθύνουμε ένα μέρος των πόρων που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων τιμών των καυσίμων σε ένα απλό, διαρθρωτικό μέτρο που έχει σχεδιαστεί ειδικά για όσους χρησιμοποιούν αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες καθημερινά για να εργαστούν, να πάνε τα παιδιά τους ή να μετακινηθούν», δήλωσε ο Μελόνι.

Κύμα διαμαρτυριών στη Γαλλία

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε στους υπουργούς ότι επιθυμεί την «πλήρη κινητοποίηση» της κυβέρνησης όσον αφορά την προμήθεια καυσίμων και τις τιμές, συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών για την εξασφάλιση προμηθειών διεθνώς, εργαζόμενος για την «ειρηνική επανέναρξη» του στενού του Ορμούζ.

Στην τελευταία φάση ενός κύματος διαμαρτυριών, Γάλλοι αλιείς μπλόκαραν την πρόσβαση σε δύο λιμάνια και μια αποθήκη καυσίμων στη νότια Γαλλία την Πέμπτη, λόγω των υψηλών τιμών του ντίζελ, οι οποίες αυτή την εβδομάδα ανέβηκαν στα 2,37 ευρώ το λίτρο, λίγο κάτω από το ρεκόρ των 2,38 ευρώ.

Η υπουργός Αλιείας, Catherine Chabaud, δήλωσε ότι οι αλιείς συμφώνησαν, μετά από έξι ώρες συνομιλιών, να άρουν τους αποκλεισμούς, μετά από μια υπόσχεση ότι σε όσους έχουν προβλήματα ρευστότητας θα χορηγηθούν δάνεια με μηδενικό επιτόκιο και τα μέτρα στήριξης θα συνδεθούν με τις αλλαγές στις τιμές των καυσίμων.

Ο πρωθυπουργός, Σεμπαστιάν Λεκόρνυ, παρέτεινε αυτή την εβδομάδα τις έκτακτες επιδοτήσεις καυσίμων μέχρι το τέλος του έτους για τους τομείς της γεωργίας, της αλιείας και των κατασκευών. Ωστόσο, η κυβέρνηση διστάζει να παρέμβει για να μειώσει τις τιμές των καυσίμων για όλους.

«Τα γενικά μέτρα που επηρεάζουν τους πάντες – συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν τα χρειάζονται – αποτελούν μια ψευδοοικονομία», δήλωσε στους δημοσιογράφους νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ο υπουργός Οικονομικών της χώρας, Ρόλαντ Λεσκούρ. «Γιατί; Επειδή τελικά, θα πρέπει να τα χρηματοδοτήσουμε».

Διπλασίασε την έκπτωση φόρου στο ντίζελ η Ισπανία

Τον Αύγουστο, η Ισπανία διπλασίασε την έκπτωση φόρου ντίζελ σε 0,20 ευρώ το λίτρο από την 1η Σεπτεμβρίου, μετά την άνοδο των τιμών του ντίζελ κατά 15,7% τον Ιούλιο, ενώ στη Γερμανία, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος βρίσκεται σε δύσκολη θέση, έχει υποσχεθεί δράση «σύντομα» για την άμβλυνση του αντίκτυπου των τιμών ρεκόρ των καυσίμων.

Το Βερολίνο μείωσε τους φόρους καυσίμων για δύο μήνες τον Μάιο, αλλά αυτό έπαψε να ισχύει ακριβώς τη στιγμή που άρχισαν οι ανανεωμένες συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, οι οποίες ώθησαν περαιτέρω τις τιμές του πετρελαίου προς τα πάνω. Το κεντροδεξιό CDU του Merz ηττήθηκε αυτόν τον μήνα στις εκλογές των κρατιδίων στη Σαξονία-Άνχαλτ από το ακροδεξιό AfD.

Δύο ακόμη εκλογές σε πολιτείες αυτό το Σαββατοκύριακο είναι πιθανό να φέρουν περαιτέρω κέρδη για το ακροδεξιό κόμμα, το οποίο έχει διεξάγει εκστρατεία με πλατφόρμα την επιστροφή στις φθηνές εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου που η Ευρώπη εγκατέλειψε σε μεγάλο βαθμό μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Ο Μακρόν θα συγκαλέσει έκτακτη σύνοδο της G7

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ανακοίνωσε σήμερα ότι το Παρίσι θα συγκαλέσει μια σύνοδο της G7 με επίκεντρο «ενεργειακά ζητήματα», σύνοδος που θα διεξαχθεί μέσα «στις επόμενες εβδομάδες», προκειμένου να «σημειωθεί πρόοδος στον καλύτερο συντονισμό όσον αφορά τα επίπεδα αποθεμάτων».

Αυτή η συνάντηση θα πρέπει να βοηθήσει «στην αποφυγή περιττών εντάσεων μεταξύ των κρατών μελών της G7 και των κύριων εταίρων μας» και επίσης να «επανεξετάσει τις επιλογές για την πιθανή απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος μετά από συνάντηση στο Μέγαρο των Ηλυσίων με ηγέτες κομμάτων και υποψήφιους προέδρους.

Ο Μακρόν επιβεβαίωσε ότι εργάζεται για την εξασφάλιση προμηθειών ντίζελ και φυσικού αερίου, υποδεικνύοντας ότι η Γαλλία βρίσκεται «στο αναμενόμενο κατάλληλο επίπεδο αποθήκευσης και θα διασφαλίσει ότι οι δεξαμενές είναι γεμάτες αυτόν τον χειμώνα».

Πρόσθεσε ότι θα «επικοινωνήσει» σήμερα με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το ζήτημα της αποθήκευσης φυσικού αερίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και «για την επιτάχυνση όλων των πιθανών μέτρων ευελιξίας για τη μείωση των τιμών μας και της δομής των τιμών ενέργειας».