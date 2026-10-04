Συναγερμός στη Βουλή μετά από τηλεφώνημα για βόμβα – Έλεγχος από το ΤΕΕΜ

Κινητοποίηση προκλήθηκε το απόγευμα της Κυριακής στη Βουλή, μετά από τηλεφώνημα αγνώστου στο τηλεφωνικό κέντρο του Κοινοβουλίου για τοποθέτηση βόμβας.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, το άτομο που πραγματοποίησε το τηλεφώνημα ανέφερε ότι πρόκειται να σημειωθεί έκρηξη βόμβας στο κτήριο της Βουλής, χωρίς ωστόσο να δώσει συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο για την πραγματοποίηση της απειλής.

Μετά το τηλεφώνημα ενεργοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας και στο κτήριο του Κοινοβουλίου βρίσκεται σε εξέλιξη έλεγχος.

Την έρευνα πραγματοποιεί το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχει εκρηκτικός μηχανισμός στους χώρους της Βουλής.