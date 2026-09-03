Συναγερμός στη Γερμανία για το AfD: Πολύ κοντά στη νίκη στη Σαξονία-Άνχαλτ – Το ρίσκο για τον Μερτς

Η προοπτική μιας εκλογικής νίκης της ακροδεξιάς Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) στη Σαξονία-Άνχαλτ προκαλεί έντονη πολιτική συζήτηση στη Γερμανία, καθώς ένα τέτοιο αποτέλεσμα θα συνιστούσε ιστορική τομή για τη χώρα και θα ενίσχυε περαιτέρω την πίεση στον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

Οι δημοσκοπήσεις εμφανίζουν το AfD να προηγείται ενόψει της αναμέτρησης της Κυριακής, χωρίς ωστόσο να εξασφαλίζει απόλυτη πλειοψηφία. Αν επιβεβαιωθούν, το κόμμα του Ούλριχ Ζίγκμουντ θα βρεθεί μπροστά σε μια πρωτοφανή ευκαιρία να διεκδικήσει την εξουσία σε γερμανικό κρατίδιο, δοκιμάζοντας στην πράξη το λεγόμενο «τείχος προστασίας» που έχουν υψώσει τα υπόλοιπα κόμματα απέναντί του.

Τι μπορεί να αλλάξει στη Σαξονία-Άνχαλτ

Το AfD έχει παρουσιάσει ένα εκτενές πρόγραμμα για το κρατίδιο, με έμφαση στη σκληρότερη μεταναστευτική πολιτική, στην ενίσχυση του παραδοσιακού μοντέλου οικογένειας και στην ανάδειξη της γερμανικής ιστορίας και ταυτότητας.

Στις προτεραιότητες για τις πρώτες 100 ημέρες περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, παρεμβάσεις στην εκπαίδευση, αλλαγές στη λειτουργία των δημόσιων μέσων ενημέρωσης και αναδιάρθρωση της τοπικής διοίκησης.

Ωστόσο, τα περιθώρια του κρατιδίου είναι συγκεκριμένα. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση παραμένει αρμόδια για κρίσιμους τομείς όπως η εξωτερική πολιτική, η άμυνα, η ομοσπονδιακή φορολογία και μεγάλο μέρος της μεταναστευτικής πολιτικής.

Αυτό σημαίνει ότι αρκετές από τις εξαγγελίες του AfD θα μπορούσαν να προσκρούσουν είτε στις αρμοδιότητες του Βερολίνου είτε σε δικαστικές προσφυγές.

Το πολιτικό κόστος για τον Μερτς

Μια καθαρή νίκη του AfD θα αποτελούσε ισχυρό πλήγμα για τον Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος στο παρελθόν είχε δεσμευθεί να περιορίσει σημαντικά την εκλογική επιρροή της άκρας δεξιάς.

Η πίεση στον καγκελάριο είναι ήδη αυξημένη, καθώς η κυβέρνησή του αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες, εντάσεις στο εσωτερικό του συνασπισμού και χαμηλή δημοτικότητα.

Παράλληλα, το CDU βρίσκεται αντιμέτωπο με δύσκολες εκλογικές αναμετρήσεις και σε άλλα κρατίδια, γεγονός που ενισχύει τον φόβο ότι μια ήττα στη Σαξονία-Άνχαλτ μπορεί να αποτελέσει την αρχή μιας ευρύτερης κρίσης για τους Συντηρητικούς.

Υπό δοκιμασία το «τείχος προστασίας»

Το μεγαλύτερο πολιτικό ερώτημα αφορά το εάν τα υπόλοιπα κόμματα θα επιμείνουν στη γραμμή μη συνεργασίας με το AfD.

Μέχρι σήμερα, το CDU και τα περισσότερα παραδοσιακά κόμματα έχουν απορρίψει κάθε ενδεχόμενο κυβερνητικής συνεργασίας με την άκρα δεξιά. Ωστόσο, όσο αυξάνεται η εκλογική δύναμη του AfD, τόσο δυσκολότερος γίνεται ο σχηματισμός πλειοψηφιών χωρίς τη συμμετοχή του.

Ο ίδιος ο Μερτς έχει αποκλείσει κατηγορηματικά τη συνεργασία, όμως στο εσωτερικό των Συντηρητικών υπάρχουν ήδη φωνές που ζητούν επανεξέταση της στρατηγικής αυτής.

Η άνοδος του AfD σε ομοσπονδιακό επίπεδο

Η δυναμική του κόμματος δεν περιορίζεται στη Σαξονία-Άνχαλτ.

Μετά το 20,8% που συγκέντρωσε στις τελευταίες ομοσπονδιακές εκλογές, το AfD εμφανίζεται σε πρόσφατες δημοσκοπήσεις να κινείται ακόμη υψηλότερα, σε ορισμένες περιπτώσεις πάνω και από το CDU.

Η εξέλιξη αυτή αυξάνει την πίεση στο πολιτικό σύστημα της Γερμανίας, καθώς οι επόμενες ομοσπονδιακές εκλογές είναι προγραμματισμένες για το 2029.

Στο τραπέζι ακόμη και η απαγόρευση του κόμματος

Η συζήτηση για την αντιμετώπιση του AfD έχει φτάσει ακόμη και στο ενδεχόμενο νομικής απαγόρευσής του. Ορισμένα πολιτικά στελέχη έχουν ζητήσει να εξεταστεί από το Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο αν τμήματα του κόμματος παραβιάζουν τη συνταγματική τάξη.

Ο Μερτς έχει μέχρι σήμερα ταχθεί κατά της απαγόρευσης, υποστηρίζοντας ότι το AfD πρέπει να αντιμετωπιστεί πολιτικά και όχι νομικά.

Σε κάθε περίπτωση, η αναμέτρηση στη Σαξονία-Άνχαλτ ξεπερνά τα όρια ενός τοπικού εκλογικού αποτελέσματος. Θα αποτελέσει τεστ, τόσο για την αντοχή του «τείχους προστασίας», όσο και για την πολιτική ισχύ του ίδιου του Μερτς απέναντι σε μια ολοένα ισχυρότερη ακροδεξιά.