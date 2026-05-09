Μεγάλη ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας τη νύχτα και σήμερα το πρωί στα νότια του νομού Χανίων για τον εντοπισμό Αμερικανίδας τουρίστριας που είχε χαθεί σε μονοπάτι, αλλά αποδείχθηκε άσκοπη.

Όλα ξεκίνησαν περίπου τα μεσάνυχτα της Παρασκευής όταν μια 26χρονη Αμερικανίδα τηλεφώνησε στο 112 και είπε πως είχε χαθεί στο μονοπάτι Σούγια – Αγία Ρούμελη στα νότια του νομού Χανίων.

Πρόκειται για ένα δύσκολο τμήμα του μονοπατιού Ε4 στα νότια της Κρήτης, που για να το διασχίσει κάποιος χρειάζεται καλή φυσική κατάσταση και περίπου 8-10 ώρες περπάτημα. Αμέσως μια ομάδα με οκτώ πυροσβέστες της ΕΜΟΔΕ ξεκίνησε από τα Χανιά, έφτασε στη Σούγια και όλη τη νύχτα διέσχιζε το μονοπάτι προκειμένου να εντοπίσει την 26χρονη.

Όμως αν και το τηλέφωνο της καλούσε εκείνη δεν απαντούσε, με αποτέλεσμα η αγωνία να κορυφώνεται. Καθώς οι ώρες περνούσαν χωρίς αποτέλεσμα, μια ομάδα της ΕΜΑΚ με τέσσερα άτομα ξεκίνησε από το Ηράκλειο, ενώ δύο ακόμη μέλη της ΕΜΟΔΕ με drone και δύο μέλη του πυροσβεστικού κλιμακίου της Ανώπολης έφτασαν στη χώρα Σφακίων όπου με σκάφος του λιμενικού ξεκίνησαν να φτάσουν στα Δώματα, απ’ όπου ήταν και η τελευταία κλήση της 26 χρονης. Επίσης τρεις αξιωματικοί της πυροσβεστικής υπηρεσίας με τρεις ακόμα πυροσβέστες έφτασαν στα Σφακιά προκειμένου να συντονίσουν τις έρευνες, ενώ εκτός από το Λιμενικό, υπήρξε κινητοποίηση και από την ΕΛΑΣ.

Συναγερμός στα Σφακιά για 26χρονη Αμερικανίδα τουρίστρια – Ολονύχτια επιχείρηση για τον εντοπισμό της, βρέθηκε σώα

Τελικώς την 26χρονη εντόπισαν στην παραλία Δώματα οι πυροσβέστες της ΕΜΟΔΕ που την έψαχναν όλη νύχτα, κουρασμένη αλλά καλά στην υγεία της, με τον τηλέφωνο της να καλεί και εκείνη να μην απαντά. Αμέσως ειδοποιήθηκε το σκάφος του λιμενικού που ήταν εν πλω για τα Δώματα να γυρίσει πίσω στη χώρα Σφακίων, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες του Ertnews.

Πρόκειται για μια επιχείρηση που κράτησε ώρες, κινητοποίησε Πυροσβεστική, λιμενικό και αστυνομία και έγινε ουσιαστικά χωρίς λόγο. Όπως είπε αξιωματικός της πυροσβεστικής στην ΕΡΤ Χανίων οι ομάδες όπως κάνουν πάντα, δούλεψαν με επαγγελματισμό σαν να υπήρχε αγνοούμενο άτομο. Όσο γιατί δεν απαντούσε η 26χρόνη στις αλεπάλληλες κλήσεις; Μια εξήγηση που έδωσαν στην ΕΡΤ είναι πως είχε φοβηθεί πως θα κληθεί να πληρώσει πρόστιμο για την άσκοπη κινητοποίηση…