Συναγερμός λόγω ραγδαίας εξάπλωσης του ιού του Δυτικού Νείλου και στον ευρωπαϊκό βορρά

Συναγερμός έχει σημάνει σε ολόκληρη την Ευρώπη για την μεγάλη εξάπλωση του Ιού του Δυτικού Νείλου . Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC), η ευρωπαϊκή ήπειρος, διανύει την χειρότερη περίοδο εξάπλωσης του ιού.

Παράλληλα το ECDC προειδοποιεί για την πιο επιθετική περίοδο μετάδοσης στα χρονικά, καθώς καταγράφηκαν 1.715 μολύνσεις και 130 θάνατοι στην ΕΕ έως τις αρχές Οκτωβρίου.

Όπως τονίζεται στην έκθεση η μετάδοση μέσω των μολυσμένων κουνουπιών όχι μόνο εντάθηκε στις παραδοσιακές εστίες του νότου, αλλά επεκτάθηκε για πρώτη φορά βαθιά προς τη βόρεια Ευρώπη, καταρρίπτοντας κάθε προηγούμενο στατιστικό δεδομένο.

Μέχρι τις 7 Οκτωβρίου, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέφεραν 1.715 εγχώρια κρούσματα σε ανθρώπους και 130 θανάτους. Πρόκειται για τον υψηλότερο αριθμό περιστατικών που έχει καταγραφεί ποτέ στα ευρωπαϊκά χρονικά. Το πλέον ανησυχητικό στοιχείο της φετινής περιόδου είναι ότι ο ιός εντοπίστηκε σε γεωγραφικές ζώνες που μέχρι πρότινος θεωρούνταν ανέπαφες.

Στην Ολλανδία καταγράφηκαν φέτος 59 ανθρώπινα περιστατικά, ενώ στο Βέλγιο σημειώθηκαν 15 κρούσματα, τα οποία αποτελούν τις πρώτες εγχώριες μολύνσεις στην ιστορία της χώρας. Οι ειδικοί του ECDC προειδοποιούν ότι ο εντοπισμός του ιού σε ανθρώπους και ζώα στις δύο αυτές χώρες πιστοποιεί τη σταθερή μετακίνησή του προς τα βόρεια, μια δυναμική που αναμένεται να ενταθεί τα επόμενα χρόνια.

Στην κορυφή των συνολικών κρουσμάτων η Ιταλία – Ιστορικό ρεκόρ σε Ελλάδα και Γαλλία

Στην κορυφή των συνολικών κρουσμάτων παραμένει η Ιταλία με 748 καταγεγραμμένες περιπτώσεις. Την ίδια ώρα, η Ελλάδα και η Γαλλία σημείωσαν ιστορικό υψηλό όλων των εποχών, μετρώντας 445 και 144 κρούσματα αντίστοιχα.

Όπως επισημαίνει η ανώτερη εμπειρογνώμονας του ECDC, Σελίν Γκόσνερ, ο ιός κυκλοφορεί μεταξύ κουνουπιών και πτηνών, ενώ μπορεί να προσβάλει ανθρώπους και άλογα, καθιστώντας απαραίτητη τη στενή συνεργασία δημόσιας υγείας και κτηνιατρικών αρχών.

Πάντως, παρά την απότομη άνοδο των κρουσμάτων, η σοβαρότητα της νόσου παραμένει σταθερή: οι αριθμοί των ασθενών που κατέληξαν, νοσηλεύτηκαν ή εμφάνισαν σοβαρά νευρολογικά συμπτώματα κινούνται στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη δεκαετία.

Δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο

Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο για τον άνθρωπο, με τη θεραπευτική αγωγή να περιορίζεται στην υποστηρικτική φροντίδα και στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων σε νοσοκομειακό περιβάλλον.

Για την προστασία των πολιτών συνιστάται η χρήση εντομοαπωθητικών, τα φαρδιά μακριά ρούχα, οι σίτες και η χρήση κλιματιστικών, με ιδιαίτερη προσοχή στους ηλικιωμένους και στα άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα, που διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο σοβαρής επιπλοκής.