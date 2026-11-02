Συναγερμός για τις κυβερνοεπιθέσεις στην Ευρώπη: Χάκερ έσβησαν ξανά τα ψυγεία σούπερ μάρκετ

Εκατοντάδες καταστήματα σε Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Σουηδία, Δανία, Ιρλανδία ανακοίνωσαν ότι αντιμετώπισαν προβλήματα σε συστήματα ψύξης σε σούπερ μάρκετ από κυβερνοεπιθέσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σημάνει συναγερμό για την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας.

«Τα περιστατικά αυτά δείχνουν ότι οι κυβερνοεπιθέσεις μπορούν να διαταράξουν υπηρεσίες, να πλήξουν επιχειρήσεις και να επηρεάσουν άμεσα την καθημερινή ζωή των πολιτών», δήλωσε εκπρόσωπος της Επιτροπής, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ενίσχυσης της κυβερνοασφάλειας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

O Ευρωπαίος Επίτροπος Γεωργίας και Τροφίμων Κριστόφ Χάνσεν δήλωσε πως οι κυβερνοεπιθέσεις είναι μια απόπειρα παρεμπόδισης της προμήθειας τροφίμων.

Οι εταιρίες Ahold Delhaize και Colruyt που δραστηριοποιούντε στις ευρωπαϊκές χώρες πουόπου εντοπίστηκαν προβλήματα, ανακοίνωσαν ότι περιστατικό που σχετίζεται με τα πληροφοριακά συστήματα επηρέασε ψυγεία και καταψύκτες σε δεκάδες καταστήματα στο Βέλγιο και το Λουξεμβούργο.

Οι σουηδικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ ICA και Coop ανακοίνωσαν παρόμοιες αυξήσεις στη θερμοκρασία και ένα κατάστημα έκανε λόγο για κυβερνοεπίθεση.

Ερευνα στο Βέλγιο

Η εισαγγελία του Βελγίου ξεκίνησε ποινική έρευνα σχετικά με μια νέα κυβερνοεπίθεση που έπληξε τα συστήματα ψύξης σε διάφορα σούπερ μάρκετ στη χώρα, δήλωσε εκπρόσωπος.

Η ΙΚΕΑ ανακοίνωσε ότι επλήγη από τις κυβερνοεπιθέσεις αυτές. Ένα κατάστημα της αλυσίδας στο Βέλγιο έχει επηρεαστεί και η εταιρεία δεν μπορεί να αποκπλείσει ότι και άλλα καταστήματα έχουν γίνει στόχος.

Η δανέζικη εταιρεία μηχανικής Danfoss ανακοίνωσαν ότι προϊόντα της καταστράφηκαν από τις κυβερνοεπιθέσεις.

Η τρίτη μεγαλύτερη αλυσίδα σούπερ μάρκετ της Ιρλανδίας, η SuperBalu, ανακοίνωσε επίσης τα συστήματα ψύξης που χρησιμοποιούνται σε συγκεκριμένο μοντέλο στα 13 από τα 223 καταστήματα επηρεάστηκαν από περιστατικό που πλήττει την κυβερνοασφάλεια.

Τα περιστατικά έρχονται σε συνέχεια επίθεσης στη Γαλλία τον περασμένο μήνα, στην οποία σύμφωνα με την αστυνομία χάκερς πήραν τον έλεγχο μονάδων ψύξης σε εκατοντάδες σούπερ μάρκετ, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία έως και τους 50 βαθμούς Κελσίου, προκαλώντας έτσι πυρκαγιές και καταστρέφοντας τρόφιμα.

Ο επικεφαλής του εθνικού κέντρου κυβερνοασφάλειας της Σουηδίας Τζον Μπίλοου δήλωσε στο Reuters ότι το κέντρο αντιμετωπίζει διάφορα περιστατικά που αφορούν συστήματα ψύξης σε σούπερ μάρκετ σε όλη τη Σουηδία.