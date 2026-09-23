«Συμβούλιο της Ειρήνης»: Παρουσίασε το σχέδιο ανοικοδόμησης της Γάζας, ύψους $2,45 δισ.

Το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε σήμερα ένα εξάμηνο πρόγραμμα βοήθειας για τη Γάζα, ύψους 2,45 δισεκ. δολαρίων, κατά τη συνεδρίαση των μελών του και των συνεργαζόμενων πλευρών, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Η ανακοίνωση αυτή έγινε την ώρα που οι συζητήσεις γύρω από το ειρηνευτικό σχέδιο βρίσκονται σε νεκρό σημείο εδώ και μήνες, γεγονός που εμποδίζει την έναρξη της ανοικοδόμησης του παλαιστινιακού θύλακα.

Οι ανάγκες ωστόσο είναι κολοσσιαίες: σύμφωνα με μια κοινή εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών, της Παγκόσμιας Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτιμώνται στα 70 δισεκατομμύρια δολάρια σε βάθος δεκαετίας.

Ο Νικολάι Μλαντένοφ, ο ύπατος εκπρόσωπος του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα, ζήτησε από τις χώρες να στηρίξουν αυτό το σχέδιο. Οι απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ, ο Τζάρεντ Κούσνερ και ο Στιβ Γουίτκφο ήταν παρόντες σε αυτήν τη συνεδρίαση.

Το σχέδιο αφορά 66 διαφορετικά προγράμματα ανέγερσης προσωρινών καταλυμάτων, τη διαχείριση του τεράστιου όγκου συντριμμιών από τους βομβαρδισμούς καθώς και τη δημιουργία υποδομών για τις δημόσιες μεταφορές.

Σύμφωνα με το Axios το σχέδιο, αποτέλεσμα περίπου ενός έτους εργασίας στελεχών του Συμβουλίου και της παλαιστινιακής τεχνοκρατικής κυβέρνησης, κατανέμεται σε έξι τομείς: υποδομές, ανθρώπινη ανάπτυξη, οικονομία, ψηφιακό μετασχηματισμό, νομικές υποθέσεις και ασφάλεια.

«Το σχέδιο δείχνει πώς μπορείς να δημιουργήσεις μια κυβέρνηση από το μηδέν, μια οικονομία μέσα από τα συντρίμμια και μια επικράτεια μέσα από την καταστροφή», δήλωσε αξιωματούχος του Συμβουλίου Ειρήνης.

Περίπου 1 δισ. δολάρια προορίζονται για υποδομές, εκ των οποίων 400 εκατ. για προσωρινά καταλύματα, 275 εκατ. για απομάκρυνση ερειπίων και μη εκραγέντων πυρομαχικών, 50 εκατ. για νοσοκομεία και 30 εκατ. για το οδικό δίκτυο. Προβλέπεται επίσης αποκατάσταση ηλεκτροδότησης και υδροδότησης.

Άλλα 885 εκατ. δολάρια αφορούν την ασφάλεια. Το σχέδιο προβλέπει 275 εκατ. για εγκατάσταση στη Ράφα που θα μπορεί να υποστηρίζει 5.000 μέλη της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης, 140 εκατ. για πολυεθνικό σώμα ασφαλείας και 120 εκατ. για παλαιστινιακή αστυνομική δύναμη. Επιπλέον 20 εκατ. προορίζονται για πρόγραμμα παράδοσης και εξαγοράς όπλων από τη Χαμάς και άλλες ένοπλες οργανώσεις.

Προτεραιότητα αποτελεί και η μεταφορά εκτοπισμένων Παλαιστινίων από σκηνές σε μονωμένα προκατασκευασμένα καταλύματα, ενώ τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα σχεδιάζουν πιλοτική «Εμιρατινή Γειτονιά» στη Ράφα για 50.000 ανθρώπους.

Το συνολικό κόστος των φυσικών καταστροφών στη Γάζα εκτιμάται σε 35,2 δισ. δολάρια, ενώ η πλήρης ανάκαμψη και ανοικοδόμηση υπολογίζεται ότι θα απαιτήσει 71,4 δισ. την επόμενη δεκαετία.

Η εφαρμογή εξαρτάται, ωστόσο, από τη συνεργασία Ισραήλ και Χαμάς. Το Συμβούλιο Ειρήνης ελπίζει ότι μετά τις ισραηλινές εκλογές στις 27 Οκτωβρίου θα μπορέσει να ξεκινήσει η διαδικασία, αν και παραμένει αβέβαιο αν θα σχηματιστεί γρήγορα νέα κυβέρνηση.

Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης ψηφιακή ταυτότητα, ηλεκτρονικές πληρωμές, σύνδεση 4G, ψηφιακά συστήματα υγείας και εκπαίδευσης, επιχορηγήσεις για μικρές επιχειρήσεις και νέο επενδυτικό ταμείο.

Η χρηματοδότηση των 2,45 δισ. δολαρίων δεν έχει ακόμη εξασφαλιστεί πλήρως.