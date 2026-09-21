Συμβιβασμός της Paramount με 12 πολιτείες των ΗΠΑ – Ανοίγει ο δρόμος συγχώνευσης με τη Warner

Η Paramount Skydance, κατέληξε σε συμβιβασμό με την Καλιφόρνια και 11 άλλες πολιτείες που είχαν μπλοκάρει την εξαγορά της Warner Bros Discovery έναντι 110 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ξεπερνώντας ένα από τα τελευταία μεγάλα εμπόδια στο κλείσιμο μιας συμφωνίας που θα αναδιαμόρφωνε το Χόλιγουντ.

Η συμφωνία περιλαμβάνει τη δημιουργία ανεξάρτητων συντακτικών συμβούλιων για μεγάλα ειδησεογραφικά δίκτυα όπως το CNNi και το CBS.

Επίσης το στούντιο συμφώνησε να καταβάλει οικονομικές ρήτρες εάν δεν διανέμει τουλάχιστον 30 ταινίες ετησίως στις κινηματογραφικές αίθουσες. Σε περίπτωση που υπολείπεται αυτού του στόχου, θα ενεργοποιείται οικονομική ρήτρα 30 εκατομμυρίων δολαρίων για κάθε ταινία που λείπει.

Ο διακανονισμός ολοκληρώνεται μετά από μήνες νομικής διαμάχης σχετικά με τη συμφωνία που θα συγκέντρωνε δραματικά την εξουσία στις επιχειρήσεις κινηματογράφου, τηλεόρασης, streaming και ειδήσεων του Χόλιγουντ.

Εξασφαλίζοντας παραχωρήσεις που αποσκοπούν στη διατήρηση της ανεξαρτησίας των ειδησεογραφικών γραφείων και στη διατήρηση της παραγωγής ταινιών, η Paramount φαίνεται να έχει αντιμετωπίσει ορισμένες από τις ανησυχίες, φέρνοντας τις δύο εταιρείες πιο κοντά στην ολοκλήρωση μιας συγχώνευσης που θα δημιουργήσει έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους μέσων ενημέρωσης και ψυχαγωγίας στον κόσμο.