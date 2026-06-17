Συμπόρευση Τσίπρα με ΠΑΣΟΚ ζητεί η Κατσέλη – Καλεί τον Ανδρουλάκη να ξεκαθαρίσει τη θέση του

Σαφή θέση υπέρ μιας πιθανής συμπόρευσης του ΠΑΣΟΚ με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα πήρε σε συνέντευξή της η Λούκα Κατσέλη , καλώντας τον Νίκο Ανδρουλάκη να ξεκαθαρίσει την πολιτική του κατεύθυνση.

Μιλώντας στο Mega, η πρώην υπουργός υπογράμμισε ότι δεν σκέφτεται ποτέ με όρους προσώπων και διευκρίνισε ότι κάθε εποχή γεννά τους ηγέτες και τους πολιτικούς της.

Η ίδια, μάλιστα, υπεραμύνθηκε της απόφασής της να μην συμμετέχει από το 2012 και έκτοτε σε κάποιον κομματικό μηχανισμό, προκειμένου να έχει τη δυνατότητα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις της.

Σχολιάζοντας τις πολιτικές εξελίξεις, η κ. Κατσέλη εκτίμησε ότι το βασικό ζήτημα είναι πώς μπορεί να διαμορφωθεί το κατάλληλο «πολιτικό όχημα», επαναλαμβάνοντας τη θέση της υπέρ μιας συμπόρευσης του ΠΑΣΟΚ με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

Σημείωσε, ακόμη, ότι κάτι τέτοιο θα χρειαστεί να γίνει ούτως ή άλλως, θέτοντας το ερώτημα αν θα υπάρχει δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης μετά τις εκλογές.

Έκρινε επίσης ότι με τα σημερινά δεδομένα θεωρεί μικρή την πιθανότητα σχηματισμού κυβέρνησης μετά την πρώτη εκλογική αναμέτρηση, προσθέτοντας ότι εφόσον δοθεί διερευνητική εντολή στο δεύτερο κόμμα, θα απαιτηθούν προσεγγίσεις μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων. Για τον λόγο αυτό διερωτήθηκε γιατί να μη γίνει η προετοιμασία αυτής της προσέγγισης από νωρίς, ώστε η συμπόρευση να πραγματοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Η Λούκα Κατσέλη δήλωσε ακόμη ότι παρακολουθεί με ιδιαίτερη ευαισθησία την αξιόλογη – όπως τη χαρακτήρισε – προσπάθεια ανάδειξης θέσεων και πολιτικών προτάσεων και κάλεσε το ΠΑΣΟΚ να ξεπεράσει την εσωστρέφεια και την ιστορική του διαδρομή ζητώντας από τον Νίκο Ανδρουλάκη να αποφασίσει ξεκάθαρα «πού θέλει να πάει».

Κλείνοντας, απηύθυνε έκκληση για πολιτική ευθύνη και συμπόρευση, λέγοντας ότι «αυτή τη στιγμή είναι η στιγμή της ευθύνης και είναι η στιγμή της συμπόρευσης και της πολιτικής ευθύνης».