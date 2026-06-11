Συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην BEYOND 2026

Στη Διεθνή Έκθεση Ψηφιακής Τεχνολογίας και Καινοτομίας BEYOND 2026 συμμετέχει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μέσω της Αντιπεριφέρειας Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με σκοπό την ανάδειξη του στρατηγικού της ρόλου στο πεδίο του ψηφιακού μετασχηματισμού, της τεχνητής νοημοσύνης και της καινοτομίας. Η Beyond 2026 θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στον εκθεσιακό χώρο Metropolitan Expo, από τις 17 έως τις 19 Ιουνίου 2026.

H Beyond θεωρείται μία από τις πιο επιδραστικές πλατφόρμες τεχνολογίας και καινοτομίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, που ξεπερνά το παραδοσιακό μοντέλο μιας έκθεσης, λειτουργώντας ως περιφερειακό σημείο σύγκλισης για την τεχνολογία, τις επενδύσεις, την ψηφιακή πολιτική και τα οικοσυστήματα καινοτομίας.

Η συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στη BEYOND 2026 εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο σύνδεσης της δημόσιας διοίκησης με την καινοτομία και την τεχνολογία, με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας, της δικτύωσης και της ανάπτυξης συνεργασιών με εθνικούς οργανισμούς, ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια, επιμελητήρια, επιχειρήσεις τεχνολογίας, νεοφυείς επιχειρήσεις και φορείς καινοτομίας από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα έχει παρουσία στο Hall 3, Stand C32/D31, ενώ οι παρουσιάσεις και θεματικές συζητήσεις για κρίσιμες πτυχές του ψηφιακού μετασχηματισμού και της τεχνολογικής εξέλιξης θα φιλοξενηθούν στο Stage 3.

Στο πλαίσιο της παρουσίας της ΠΚΜ στη διοργάνωση, θα αναπτυχθεί θεματική ατζέντα για σύγχρονα ζητήματα της τεχνολογίας, όπως είναι τα ανοικτά δεδομένα, η τεχνητή νοημοσύνη, η κβαντική υπολογιστική (quantum computing), η παραγωγικότητα των επιχειρήσεων και η χρηματοδότηση της καινοτομίας, καθώς και η χρήση προηγμένων υπολογιστικών υποδομών στην έρευνα και την ανάπτυξη.

Η ΠΚΜ απευθύνει ανοικτή πρόσκληση σε στελέχη δημόσιων οργανισμών, επιχειρήσεις, ερευνητές, εκπροσώπους πανεπιστημίων, startups και επαγγελματίες της καινοτομίας να επισκεφθούν το περίπτερό της και να συμμετάσχουν ενεργά στις δράσεις και τις συζητήσεις της BEYOND 2026.

Το αναλυτικό πρόγραμμα της συμμετοχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στη BEYOND 2026 είναι διαθέσιμο στον παρακάτω σύνδεσμο: https://canva.link/programbeyond2026