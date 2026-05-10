Συμμετοχή 30 νέων εκδοτικών οίκων στο επαγγελματικό πρόγραμμα της 22ης ΔΕΒΘ

Ικανοποιημένος από τη φετινή Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, η οποία για πρώτη φορά διεξήχθη πάνω σε ένα υβριδικό μοντέλο με εμπορικό και επαγγελματικό χαρακτήρα, αλλά και πολιτιστικό πρόγραμμα δήλωσε ο πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού (ΕΛΙΒΙΠ), Νίκος Μπακουνάκης υπογραμμίζοντας ότι συμμετείχαν 30 νέοι εκδοτικοί οίκοι, πολλοί φορείς, μουσεία και ιδρύματα και σημαντικά πρόσωπα από την παγκόσμια εκδοτική βιομηχανία.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια στροφή των Εκθέσεων Βιβλίων, ειδικά των αυστηρά επαγγελματικών σε αυτό το υβριδικό μοντέλο, όπως η Έκθεση Βιβλίου της Φρανκφούρτης που φέτος θα έχει και ένα πολιτιστικό – καλλιτεχνικό πρόγραμμα, ένα Φεστιβάλ. Ήταν απαίτηση των Γερμανών εκδοτών, καθώς υπάρχει πτώση των πωλήσεων και της ανάγνωσης στον ευρωπαϊκό χώρο, είπε ο κ. Μπακουνάκης.

Κατά τη διάρκεια ενός πρώτου απολογισμού της 22ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης, ο πρόεδρος του ΕΛΙΒΙΠ τόνισε ότι για πρώτη φορά καθιερώθηκε δελτίο εισόδου για να υπάρχει ακριβέστερη εικόνα της προσέλευσης και αναφέρθηκε σε νέες δράσεις για παιδιά και εφήβους του οργανισμού.

«Ξεκινήσαμε από την 22η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης φέτος την εκστρατεία φιλαναγνωσίας ‘ΔιαβάΖουμε’ που θα κλιμακωθεί σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς μέχρι τον Μάιο του 2027» είπε και εξήγησε, ότι το ΕΛΙΒΙΠ στεγάζει κατά κάποιον τρόπο και χρηματοδοτεί δραστηριότητες που δημιουργούν φορείς του βιβλίου και της ανάγνωσης, όπως είναι ο Κύκλος Παιδικού Βιβλίου, το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, το «Διαβάζοντας Μεγαλώνω», η Εταιρεία Συγγραφέων, το Δίκτυο Συγγραφέων και η Εθνική Βιβλιοθήκη.

«Είναι περίπου 20 φορείς οι οποίοι δημιουργούν τις εκδηλώσεις χωρίς καμία επέμβαση δικής μας ως προς τη θεματολογία. Το μόνο κριτήριο είναι να είναι εκδηλώσεις, οι οποίες απευθύνονται στα παιδιά και στους νέους» ανέφερε.

Η εκστρατεία ξεκίνησε από την Παιδική Γωνία, στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, η οποία διοργανώθηκε από τον Φεβρουάριο με 62 σχολεία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λιγότερα λύκεια λόγω των πανελλήνιων εξετάσεων και δύο σχολεία ειδικής αγωγής.

Για να γνωστοποιηθεί η φετινή διοργάνωση στις οθόνες 800 ταξί της πόλης προβαλλόταν το βίντεο για την 22η ΔΕΒΘ, τοποθετήθηκαν μπάνερ στο δημαρχείο, στο αεροδρόμιο, στα κτίρια στην πλατεία Αριστοτέλους.

Για πρώτη φορά υπήρξε συνεργασία με το MoMus, όπου φιλοξενήθηκε το πειραματικό πρόγραμμα Τεχνητής Νοημοσύνης «Jazz Αυτοσχεδιασμός, Τεχνητή Νοημοσύνη και Ποίηση». Με πάρα πολλά θετικά αποτελέσματα παρουσιάστηκε στην Παιδική Γωνιά το πρόγραμμα που συνδυάζει το φυσικό βιβλίο με την Τεχνητή Νοημοσύνη «Digital Readers». Το πρόγραμμα αυτό θα παρουσιαστεί και στο Innovation Section της Διεθνoύς Έκθεσης Βιβλίου της Φρανκφούρτης, είπε ο κ. Μπακουνάκης.

Ο πρόεδρος του ΕΛΙΒΙΠ τόνισε ακόμη ότι θα διευρυνθεί η συνεργασία με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης με προγράμματα συναυλιών με έργα βασισμένα σε βιβλία, ώστε να υπάρξει η επικοινωνία μεταξύ της μουσικής και της λογοτεχνίας και πρόσθεσε ότι η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Αθηνά Αηδονά στα εγκαίνια της Έκθεσης ανακοίνωσε τη συνέχεια της χρηματοδότησης της ΔΕΒΘ για την τριετία 2028 -2030.