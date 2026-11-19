Σαφές μήνυμα προς τη Ρωσία και τις ΗΠΑ, ότι δεν μπορούν να υπαγορεύσει την αρχιτεκτονική ασφάλειας της Ευρώπης, αλλά και το μέλλον της Ουκρανίας, έστειλαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες της «Συμμαχίας των Προθύμων» μετά τη σύνοδο που πραγματοποίησαν σήμερα στο Βερολίνο.

Μερτς: Η στήριξη στην Ουκρανία συνεχίζεται – Τα σχήματα Γιάλτας δεν φέρνουν ειρήνη

Τα «σχήματα Γιάλτας» δεν φέρνουν ειρήνη, τόνισε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς αναφερόμενος στην σημερινή τριμερή συνάντηση των ηγετών της Κίνας, των ΗΠΑ και της Ρωσίας και έκανε λόγο για «απλώς μια φωτογραφία», ενώ σημείωσε ότι δεν μπορεί να απουσιάζουν η Ουκρανία και η Ευρώπη από τις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Επανέλαβε την στήριξη των Ευρωπαίων και των συμμάχων τους στην Ουκρανία και τόνισε ότι στόχος είναι μια «διαρκής και δίκαιη ειρήνη για την Ουκρανία σε μια ασφαλή Ευρώπη».

Μετά το τέλος της συνόδου κορυφής της Συμμαχίας των Προθύμων που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Βερολίνο, ο καγκελάριος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ενότητα των χωρών που συμμετείχαν και την αποφασιστικότητά τους να συνεχίσουν να στηρίζουν την Ουκρανία «για όσο χρειαστεί».

«Σήμερα εδώ δηλώνουμε τη δική μας στάση. Θέλουμε διαρκή και δίκαιη ειρήνη για την Ουκρανία και ασφάλεια για την Ευρώπη και τον κόσμο», δήλωσε και επανέλαβε ότι η Ουκρανία και η Ευρώπη πρέπει να συμμετέχουν σε ενδεχόμενες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

«Συνεχίζουμε την στήριξη της Ουκρανίας, καθώς πρόκειται για τη δική μας ασφάλεια», πρόσθεσε ο κ. Μερτς και δήλωσε ευγνώμων για την αποφασιστικότητα των Ευρωπαίων και όχι μόνο να συνεχίσουν την στήριξή τους προς την Ουκρανία, προκειμένου η χώρα να μπορεί να αμυνθεί αλλά και να φθάσει σε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις από καλύτερη θέση.

«Θέλουμε μια κυρίαρχη Ουκρανία σε μια ασφαλή Ευρώπη», επανέλαβε και τόνισε ότι πρώτα θα πρέπει να υπάρξει ειρήνη και κατόπιν να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για τη νέα κατάσταση στις διατλαντικές σχέσεις για την αρχιτεκτονική ασφάλειας.

«Οι ΗΠΑ γνωρίζουν ότι χωρίς την Ευρώπη δεν υπάρχει ειρήνη», επισήμανε ο καγκελάριος και διαβεβαίωσε ότι η Ουάσινγκτον μπορεί να στηρίζεται στους Ευρωπαίους εταίρους της, όσο οι στόχοι παραμένουν κοινοί, για ειρήνη στην Ουκρανία και ασφάλεια στην Ευρώπη.

Σχετικά με τις κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας, ο Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε κανείς να το σκεφτεί, εφόσον προηγουμένως υπάρξει ειρήνη. Ζήτησε επίσης από τη Ρωσία να «δώσει τέλος στα όπλα», καθώς χάνονται χιλιάδες στρατιώτες της.

Ο καγκελάριος δώρισε σήμερα στους προσκεκλημένους του ένα κομμάτι από το Τείχος του Βερολίνου, τονίζοντας ότι θέλει με αυτό να συμβολίσει ότι δεν μπορούν να γίνουν ανεκτοί οι διχασμοί.

Μακρόν από Βερολίνο: Επαναφέρει την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ – Προειδοποιεί για κρίσιμες εβδομάδες

Την επανεξέταση της προοπτικής προσχώρησης της Ουκρανίας στη Βορειοατλαντική Συμμαχία ζήτησε ο Εμανουέλ Μακρόν, συνδέοντας το ζήτημα με τις μαξιμαλιστικές αξιώσεις της Μόσχας και την κρισιμότητα των εξελίξεων το προσεχές διάστημα.

Στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε τη σύνοδο της Συμμαχίας των Προθύμων, ο Γάλλος πρόεδρος καταλόγισε στη ρωσική πλευρά απουσία εποικοδομητικής συμβολής στη διπλωματική διαδικασία, επισημαίνοντας ότι η Μόσχα «δεν έχει υποβάλει καμία συγκεκριμένη και ουσιαστική πρόταση για την ειρήνη».

Ο Μακρόν έθεσε ως προϋπόθεση για την αξιοπιστία των διαπραγματεύσεων τη διατήρηση της στρατιωτικής υποστήριξης προς το Κίεβο.

«Εάν θέλουμε να είμαστε αξιόπιστοι στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, είναι σημαντικό η Ουκρανία να μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της και να προσέλθει σε αυτές από ισχυρή θέση. Και αυτό μπορεί να το πετύχει μόνο εάν συνεχίσουμε να τη στηρίζουμε», δήλωσε.

Απευθυνόμενος στους συμμάχους του Κιέβου, πρόσθεσε: «Όλοι όσοι βρίσκονται σήμερα εδώ πρέπει να κάνουν ό,τι περνά από το χέρι τους, ώστε η Ουκρανία να έχει όλα όσα χρειάζεται για να αντισταθεί και να αμυνθεί».

Ο ένοικος του Ελιζέ χαρακτήρισε επίκαιρη την επαναφορά του ζητήματος της ουκρανικής ένταξης στο ΝΑΤΟ, ενώ υπογράμμισε τη σημασία της χρονικής συγκυρίας της συνόδου, προειδοποιώντας ότι «οι επόμενες εβδομάδες θα είναι κρίσιμες» για την Ουκρανία.

Μπέρναμ από Βερολίνο: Η Ρωσία δεν μπορεί να υπαγορεύσει τους όρους της ευρωπαϊκής ασφάλειας

Μήνυμα προς τη Μόσχα ότι δεν μπορεί να υπαγορεύσει την αρχιτεκτονική ασφάλειας της Ευρώπης έστειλε ο Άντι Μπέρναμ, αναδεικνύοντας τη συσπείρωση των συμμάχων της Ουκρανίας στη σύνοδο του Βερολίνου.

Ο Βρετανός εκπρόσωπος παρουσίασε τη συνάντηση ως επιβεβαίωση της ενισχυμένης συνοχής και αποφασιστικότητας των Ευρωπαίων, οι οποίοι, όπως επισήμανε, προσέρχονται στις διπλωματικές διεργασίες με κοινή γραμμή και ξεκάθαρες διαπραγματευτικές θέσεις.

«Δεν εναπόκειται στον επιτιθέμενο σε αυτή τη σύγκρουση να θέτει εκτεταμένες, μη ρεαλιστικές απαιτήσεις ασφαλείας. Αυτό είναι κάτι που όλοι γνωρίζουμε πολύ καλά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Μπέρναμ διαχώρισε τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου από τον ευρύτερο διάλογο για την ασφάλεια της ευρωπαϊκής ηπείρου, καθιστώντας σαφές ότι οι σύμμαχοι του Κιέβου είναι διατεθειμένοι να συζητήσουν το δεύτερο ζήτημα μόνο μετά την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

Παράλληλα, διαμήνυσε ότι το Λονδίνο παραμένει σταθερά προσηλωμένο στη στήριξη του Κιέβου, υπογραμμίζοντας ότι «η βρετανική βοήθεια θα συνεχιστεί όσο χρειαστεί».

Ζελένσκι από Βερολίνο: Οι Ευρωπαίοι πρέπει να συμμετάσχουν στις επόμενες συνομιλίες – Ζητά εγγυήσεις ασφαλείας

Την ενεργό εμπλοκή της Ευρώπης στις διεργασίες για την ειρηνευτική διευθέτηση του πολέμου έθεσε στο επίκεντρο της παρέμβασής του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι από το Βερολίνο, ζητώντας την παρουσία Ευρωπαίων ηγετών στον επόμενο κύκλο διαπραγματεύσεων.

Στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε τη σύνοδο της Συμμαχίας των Προθύμων, ο Ουκρανός πρόεδρος ανέδειξε ως κρίσιμες παραμέτρους για το μέλλον της χώρας του την εξασφάλιση ουσιαστικών εγγυήσεων ασφαλείας και την προοπτική προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αναφερόμενος στις εργασίες της συνόδου, επισήμανε ότι στόχος ήταν η συνάντηση να είναι «όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένη», με έμφαση στην επίτευξη απτών αποτελεσμάτων.

Ο ίδιος αναγνώρισε τη συμβολή των διεθνών συμμάχων του Κιέβου, ευχαριστώντας τους για τη διαρκή υποστήριξή τους και τις «ενεργές προσπάθειες που καταβάλλονται ώστε να παραμείνουμε ισχυροί».

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στην πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χορήγηση σημαντικού δανείου στη χώρα του, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του.

Ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας ζητά το Κίεβο

Στο πεδίο των στρατιωτικών επιχειρήσεων, ο Ζελένσκι ανέδειξε την ανάσχεση των καθημερινών επιδρομών με drones σε βασική προτεραιότητα, γνωστοποιώντας ότι στόχος πληγμάτων έγιναν ακόμη και οι πρεσβείες της Αυστρίας και της Ολλανδίας.

Υπό αυτό το πρίσμα, έκρινε επιβεβλημένη την ανάπτυξη πρόσθετων συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας για τη θωράκιση της χώρας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος παρουσίασε τη διατήρηση της διεθνούς στρατιωτικής υποστήριξης και την κατοχύρωση της ευρωπαϊκής συμμετοχής στις επικείμενες ειρηνευτικές συνομιλίες ως αλληλένδετες προτεραιότητες του Κιέβου στην προσπάθεια τερματισμού του πολέμου.