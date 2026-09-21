«Συμμαχία Ελλήνων»: Tο νέο κόμμα που ανακοίνωσε ο Κασιδιάρης

Τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα με την ονομασία «Συμμαχία Ελλήνων» ανακοίνωσε ο Ηλίας Κασιδιάρης, μέσω βίντεο που ανάρτησε στο YouTube, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο της δικής του συμμετοχής στις επόμενες βουλευτικές εκλογές.

Στο βίντεό του, διάρκειας 3 λεπτών και 42 δευτερολέπτων, ο Κασιδιάρης υποστήριξε ότι η «Συμμαχία Ελλήνων» ιδρύθηκε το 2025 και ότι το καταστατικό της έχει κατατεθεί στον Άρειο Πάγο.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο νέος σχηματισμός διαθέτει ήδη κοινοβουλευτική ομάδα και ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί από τις εκλογές.

Για το αν ο ίδιος θα είναι υποψήφιος, ο Κασιδιάρης δήλωσε ότι αυτό θα γίνει γνωστό όταν κατατεθούν οι υποψηφιότητες στο Α1 Τμήμα του Αρείου Πάγου. Όπως ανέφερε, εξετάζει διαφορετικές μορφές συμμετοχής, μεταξύ άλλων ως υποψήφιος σε ψηφοδέλτιο κόμματος ή ως ανεξάρτητος υποψήφιος.