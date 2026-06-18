Συμφωνήθηκε ο οδικός χάρτης για τα επόμενα βήματα στο Αλιευτικό Καταφύγιο Νέας Κρήνης

Με αυτοψία στο Αλιευτικό Καταφύγιο Νέας Κρήνης και διευρυμένη σύσκεψη εργασίας στο γραφείο της Δημάρχου Καλαμαριάς συνεχίστηκε σήμερα η συντονισμένη προσπάθεια για τη διασφάλιση της πλήρους λειτουργικότητας και της περαιτέρω θωράκισης ενός έργου ιδιαίτερης σημασίας για την πόλη και την αλιευτική κοινότητα.

Με πρωτοβουλία της Δημάρχου Καλαμαριάς Χρύσας Αράπογλου πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας με τη συμμετοχή στελεχών της Διαχειριστικής Αρχής ΠΑΛΥΘ, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, του αναδόχου και του μελετητή του έργου, υπηρεσιακών και νομικών στελεχών του Δήμου, καθώς και εκπροσώπων των επαγγελματιών αλιέων της Νέας Κρήνης.

Είναι γνωστό ότι κατά τη διάρκεια των έντονων καιρικών φαινομένων που έπληξαν την περιοχή τον περασμένο Φεβρουάριο, οι επαγγελματίες αλιείς διαπίστωσαν προβλήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια των σκαφών τους εντός της λιμενολεκάνης. Τα ζητήματα αυτά αποτέλεσαν την αφετηρία μιας συστηματικής διαδικασίας διερεύνησης.

Κατά τη διάρκεια της σημερινής συνάντησης εξετάστηκαν αναλυτικά τα τεχνικά δεδομένα του έργου και επισημάνθηκε ότι στην τελευταία επικαιροποίηση της μελέτης, πριν από την ένταξη του έργου στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, αφαιρέθηκαν επιμέρους στοιχεία του αρχικού σχεδιασμού, τα οποία, υπό το φως των σημερινών συνθηκών και της εμπειρίας από τη λειτουργία του καταφυγίου, αποδεικνύονται κρίσιμα για τη βέλτιστη λειτουργικότητά του.

Παράλληλα, υπογραμμίστηκε ότι οι συνθήκες που διαμορφώνονται πλέον στις παράκτιες υποδομές είναι διαφορετικές από εκείνες που ίσχυαν κατά τον σχεδιασμό και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις του έργου. Η αυξανόμενη ένταση και συχνότητα ακραίων καιρικών φαινομένων, ως αποτέλεσμα της κλιματικής κρίσης, επιβάλλει την προσαρμογή των τεχνικών υποδομών στα νέα δεδομένα και την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους.

Στο πλαίσιο αυτό συμφωνήθηκε συγκεκριμένος οδικός χάρτης ενεργειών και χρονοδιάγραμμα συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, με στόχο την ολοκλήρωση των απαιτούμενων τεχνικών και διοικητικών διαδικασιών που θα επιτρέψουν την αξιολόγηση και υλοποίηση των πρόσθετων παρεμβάσεων που απαιτούνται για την πλήρη λειτουργική θωράκιση του Αλιευτικού Καταφυγίου.

Η Δήμαρχος Καλαμαριάς Χρύσα Αράπογλου υπογράμμισε ότι η δημοτική αρχή δεν πρόκειται να αρκεστεί στην τυπική ολοκλήρωση ενός έργου, αλλά επιδιώκει να διασφαλίσει ότι αυτό θα ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες των επαγγελματιών αλιέων και στις σύγχρονες περιβαλλοντικές προκλήσεις. «Στόχος μας είναι να παραδώσουμε ένα καταφύγιο πραγματικά ασφαλές, λειτουργικό και ανθεκτικό στον χρόνο, μέσα από συνεργασία, διαφάνεια και τεχνική τεκμηρίωση», σημείωσε.

Ο Δήμος Καλαμαριάς θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των διαδικασιών και να συνεργάζεται με όλους τους αρμόδιους φορείς για την υλοποίηση των επόμενων βημάτων που συμφωνήθηκαν κατά τη σημερινή συνάντηση.