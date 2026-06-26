Συμφωνία Ισραήλ – Λιβάνου υπεγράφη στην Ουάσινγκτον

Iσραήλ και Λίβανος κατέληξαν σε συμφωνία-πλαίσιο μετά από 4 ημέρες διαβουλεύσεων στην Ουάσινγκτον για την έναρξη μερικής αποχώρησης των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων από τον νότιο Λίβανο.

Η αποχώρηση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων θα γίνει μόνο από 2 περιοχές πέρα ​​από τα αρχικά σύνορα της ζώνης ασφαλείας του νότιου Λιβάνου, επισημαίνουν ισραηλινές πηγές. Διευκρινίζεται επίησς ότι οι περιοχές από όπου θα αποσυρθούν οι ισραηλινές δυνάμεις βρίσκονται εντός της ζώνης ασφαλείας μήκους έξι μιλίων που έχει δημιουργήσει ο Ισραηλινός Στρατός στο νότιο Λίβανο και δεν περιλαμβάνουν το Κάστρο Μπωφόρ, το οποίο το Ισραήλ ανακατέλαβε τον Μάιο.

Η Χεζμπολάχ έσπευσε να κατηγορήσι το Ισραήλ ότι παραβιάζει το μνημόνιο συνεννόησης που υπογράφηκε την περασμένη εβδομάδα, το οποίο απαιτούσε τον οριστικό τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων στον Λίβανο.