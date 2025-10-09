Συμφωνία Ισραήλ – Χαμάς: O K. Στάρμερ χαιρετίζει την έναρξη της ειρηνευτικής διαδικασίας

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ χαιρέτισε τη συμφωνία για το πρώτο στάδιο του ειρηνευτικού σχεδίου του προέδρου Τραμπ για τη Γάζα, κάνοντας λόγο για «μια στιγμή βαθιάς ανακούφισης που θα γίνει αισθητή σε όλο τον κόσμο — ιδιαίτερα από τους ομήρους, τις οικογένειές τους και τον άμαχο πληθυσμό της Γάζας, που έχουν υπομείνει αδιανόητα δεινά τα τελευταία δύο χρόνια».

Σε δήλωσή του, ο Στάρμερ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του «για τις ακούραστες διπλωματικές προσπάθειες της Αιγύπτου, του Κατάρ, της Τουρκίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, με τη στήριξη των περιφερειακών εταίρων, για την επίτευξη αυτού του κρίσιμου πρώτου βήματος». Τόνισε ότι η συμφωνία πρέπει να εφαρμοστεί «πλήρως και χωρίς καθυστέρηση» και να συνοδευτεί «από την άμεση άρση όλων των περιορισμών στη διανομή σωτήριας ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα».

Η αντίδραση του βρετανικού Τύπου

Το BBC σχολιάζει ότι η συμφωνία εκεχειρίας και ανταλλαγής ομήρων ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς αποτελεί ένα σημαντικό αλλά εύθραυστο βήμα προς τον τερματισμό του διετούς πολέμου. Η προσωπική εμπλοκή του προέδρου Τραμπ, που άσκησε πίεση και στις δύο πλευρές, θεωρείται καθοριστική, προσφέροντάς του μια μεγάλη διπλωματική νίκη και την εικόνα του ηγέτη που έφερε την ειρήνη. Ωστόσο, το BBC προειδοποιεί ότι η συμφωνία δεν εγγυάται ακόμη διαρκή ειρήνη, καθώς παραμένουν ανοιχτά ζητήματα όπως ο αφοπλισμός της Χαμάς, η έκταση της ισραηλινής αποχώρησης και το ποιος θα αναλάβει τη διοίκηση της Γάζας.

Η Guardian χαρακτηρίζει τη συμφωνία τη σημαντικότερη διπλωματική επιτυχία της προεδρίας Τραμπ ή, τουλάχιστον, τη μεγαλύτερη ευκαιρία για μια σταθερή εκεχειρία. Παρά τις ασάφειες γύρω από τις λεπτομέρειες και τα επόμενα βήματα, σημειώνει ότι η πολιτική στήριξη των αραβικών κρατών και άλλων περιφερειακών δυνάμεων δίνει την καλύτερη ελπίδα για τερματισμό του πολέμου από την κατάρρευση της τελευταίας εκεχειρίας τον Μάρτιο – μιας σύγκρουσης που έχει κοστίσει τη ζωή σχεδόν 68.000 ανθρώπων, κυρίως αμάχων.

Σύμφωνα με το Reuters, η εκεχειρία αναμένεται να τεθεί σε ισχύ μόλις υπογραφεί το πρώτο στάδιο του ειρηνευτικού σχεδίου υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, με την υπογραφή να έχει προγραμματιστεί για τις 12 το μεσημέρι ώρα Ισραήλ (10 π.μ. ώρα Βρετανίας). Ο ισραηλινός στρατός θα ολοκληρώσει τη μερική αποχώρησή του μέσα στις πρώτες 24 ώρες.

Η Telegraph γράφει ότι ο πόλεμος στη Γάζα φαίνεται επιτέλους να φτάνει στο τέλος του, καθώς Ισραήλ και Χαμάς κατέληξαν σε συμφωνία για εκεχειρία και απελευθέρωση ομήρων – το πρώτο στάδιο του 20 σημείων ειρηνευτικού σχεδίου του Τραμπ. Μέσα σε 72 ώρες από την επίσημη υπογραφή, οι 20 εναπομείναντες Ισραηλινοί όμηροι θα απελευθερωθούν, μαζί με τις σορούς όσων έχουν σκοτωθεί. Το Ισραήλ θα απελευθερώσει 250 Παλαιστινίους καταδικασμένους και περισσότερους από 1.000 συλληφθέντες μετά τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου, ενώ οι ισραηλινές δυνάμεις θα αρχίσουν να αποσύρονται.

Η εφημερίδα χαρακτηρίζει τη συμφωνία «σημαντική καμπή» και υπογραμμίζει ότι αναμένεται να σταματήσει άμεσα την αιματοχυσία, να επιτρέψει την επιστροφή των ομήρων και να ανοίξει τον δρόμο για τη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας στους δύο εκατομμύρια κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας.