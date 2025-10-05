Συλλυπητήριο μήνυμα του Ν. Κακλαμάνη για τον πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Γ. Πρασιανάκη

Τη θλίψη του για την εκδημία του πρώην βουλευτή Χανίων του ΠΑΣΟΚ, Γιώργο Πρασιανάκη εξέφρασε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης.

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ τον πρώην βουλευτή Χανίων του ΠΑΣΟΚ, Γιώργο Πρασιανάκη. Ο Γιώργος Πρασιανάκης υπήρξε ένας πολιτικός με συνέπεια, ήθος και αγωνιστικότητα, που υπηρέτησε με αφοσίωση τις αξίες της δημοκρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης» ανέφερε σε σχετική δήλωσή του ο κ. Ν. Κακλαμάνης και επισήμανε ότι «κατά τη διαδρομή του, τόσο στη Βουλή των Ελλήνων (1990-1993), όσο και από τις θέσεις ευθύνης που ανέλαβε στη δημόσια ζωή (ως Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος στον ΟΛΠ, καθώς και στην ΑΝΕΚ) εργάστηκε με συνέπεια για την πρόοδο του τόπου του και για την προάσπιση των δικαιωμάτων των πολιτών.

Παράλληλα, ως μαχόμενος δικηγόρος, υπήρξε υπόδειγμα επαγγελματία που πίστευε βαθιά στην αξία της δικαιοσύνης και της ισότητας» πρόσθεσε ο κ. Ν. Κακλαμάνης και κατέληξε: «Εκ μέρους της Βουλής των Ελλήνων και προσωπικά, εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του».