Συλλυπητήριο μήνυμα ΣΥΡΙΖΑ για τον θάνατο του συνθέτη Κυριάκου Σφέτσα

Τη θλίψη του για τον θάνατο του σπουδαίου συνθέτη, Κυριάκου Σφέτσα, μιας εμβληματικςή μορφής της σύγχρονης ελληνικής μουσικής δημιουργίας, εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωσή του.

Όπως σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ, το έργο του Κυριάκου Σφέτσα, εκτείνεται από τη συμφωνική και ηλεκτροακουστική μουσική έως τη μουσική για τον κινηματογράφο και το θέατρο, γεφυρώνοντας δημιουργικά διαφορετικές παραδόσεις και μουσικές γλώσσες.

Από την πορεία του στο Παρίσι έως τη συμβολή του στη δημόσια ραδιοφωνία και την πολιτιστική ζωή της Ελλάδας, συνδέθηκε με μια σταθερή αναζήτηση για έναν μουσικό λόγο ανοιχτό, ανήσυχο και βαθιά ανθρώπινο.

Η απώλειά του αφήνει φτωχότερη την ελληνική μουσική, αλλά το έργο του θα συνεχίσει να συνομιλεί με τις επόμενες γενιές δημιουργών και ακροατών.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.