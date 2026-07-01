Συλλυπητήρια της Νέας Αριστεράς για τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα

Τα συλλυπητήριά της για τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, εκφράζει η Νέα Αριστερά.

Το μήνυμα της Νέας Αριστεράς:

«Η Νέα Αριστερά εκφράζει την οδύνη της για τον χαμό της Βάγιας Νέστορα.

Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στην κόρη της και στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη.

Οι υπαίτιοι της αναίτιας επίθεσης πρέπει να λογοδοτήσουν.

Τέτοιου είδους ενέργειες δεν εκφράζουν τους αναγκαίους κοινωνικούς αγώνες και τους υπονομεύουν καθώς γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης από την κυβέρνηση»