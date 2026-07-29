Συλλυπητήρια δήλωση Τασούλα για το θάνατο των δύο πυροσβεστών στο Ρέθυμνο

Τη βαθιά οδύνη του για το χαμό των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στη φωτιά που ξέσπασε σήμερα στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, εξέφρασε με δήλωσή του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.

«Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου για τον αδόκητο θάνατο των δύο πυροσβεστών στο πύρινο μέτωπο του Ρεθύμνου. Έχασαν τη ζωή τους στον βωμό της επιτέλεσης της υπηρεσίας και του καθήκοντος. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειές τους, στους συναδέλφους τους και σε ολόκληρη την οικογένεια του Πυροσβεστικού Σώματος. Η απώλειά τους μας υπενθυμίζει το βαρύ τίμημα που καταβάλλουν καθημερινά όσοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή προστατεύοντας την ανθρώπινη ζωή, το φυσικό περιβάλλον και την περιουσία των πολιτών», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Τασούλας.