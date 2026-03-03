Συλλυπητήρια δήλωση Αθ. Αηδονά για την απώλεια του Γιάννη Ζιώγα

Τη λύπη της για την απώλεια του Γιάννη Ζιώγα, ο οποίος διατέλεσε περιφερειακός σύμβουλος και βουλευτής του ΚΚΕ, εξέφρασε η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αηδονά.

«Με λύπη πληροφορήθηκα την απώλεια του Γιάννη Ζιώγα, ενός εξαιρετικού ανθρώπου και πρώην συναδέλφου στην Οικονομική Επιτροπή και στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας», δήλωσε η περιφερειάρχης και προσέθεσε ότι «αν και σε διαφορετικά πολιτικά μετερίζια πάντοτε ο σεβασμός, η αλληλεγγύη, η αξιοπρέπεια και το ήθος μάς έφερναν στο ίδιο μονοπάτι. Αυτό της ανιδιοτελούς προσφοράς στον τόπο και τον συμπολίτη μας»

Η κ. Αηδονά εξέφρασε τα θερμά της συλλυπητήρια στους οικείους του εκλιπόντος.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ