Σύλληψη υπεύθυνης εκδήλωσης μετά από μέθη ανήλικης στην Πρέβεζα

Στη σύλληψη της υπεύθυνης μουσικοχορευτικής εκδήλωσης προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πρέβεζας, στο πλαίσιο διερεύνησης περιστατικού μέθης ανήλικης.

Η ανήλικη εντοπίστηκε μεταμεσονύκτιες ώρες να κινείται πεζή σε δρόμο της Πρέβεζας, σε εμφανή κατάσταση μέθης, και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας. Από την προανάκριση προέκυψε ότι νωρίτερα είχε καταναλώσει αλκοόλ κατά τη διάρκεια μουσικοχορευτικής εκδήλωσης.

Η ανήλικη έλαβε εξιτήριο λίγες ώρες αργότερα και αποχώρησε από το νοσοκομείο συνοδεία της μητέρας της. Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πρέβεζας.