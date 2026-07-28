Σύλληψη του αρχηγού της ρωσόφωνης μαφίας: Αναμένεται αίτημα έκδοσης στην Ελλάδα – Γιατί είχε αφεθεί ελεύθερος

Αίτημα έκδοσης προς τις αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων αναμένεται να υποβάλουν οι ελληνικές δικαστικές αρχές για τον φερόμενο αρχηγό της ρωσόφωνης μαφίας στην Ελλάδα, γνωστό με το προσωνύμιο «Έντικ», και τον φερόμενο υπαρχηγό της οργάνωσης, γνωστό ως «Λεωνίδας», μετά την επιβεβαίωση της σύλληψής τους στο Ντουμπάι.

Οι αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ενημέρωσαν επισήμως την Ελληνική Αστυνομία ότι οι δύο καταζητούμενοι κρατούνται στη χώρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν συλληφθεί περίπου δύο εβδομάδες νωρίτερα, ωστόσο η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό άκρα μυστικότητα.

Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος είχαν πληροφορίες για τη σύλληψή τους και, μέσω της Interpol, υπέβαλαν επίσημα αιτήματα προς τις αρχές του Ντουμπάι, τα οποία απαντήθηκαν θετικά, επιβεβαιώνοντας την κράτησή τους.

Οι επόμενες κινήσεις

Μετά την επιβεβαίωση της σύλληψης, οι ελληνικές δικαστικές αρχές αναμένεται να κινήσουν τη διαδικασία έκδοσής τους στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εκτιμάται ότι το σχετικό αίτημα θα έχει θετική έκβαση.

Υπενθυμίζεται ότι σε προηγούμενη σύλληψη του ίδιου προσώπου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δεν είχε προχωρήσει η έκδοσή του, καθώς είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Βαρύ κατηγορητήριο

Εφόσον εκδοθεί στη χώρα μας, ο φερόμενος αρχηγός της οργάνωσης αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της ελληνικής Δικαιοσύνης, αντιμετωπίζοντας βαρύτατες κατηγορίες ως επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση λαθραίων τσιγάρων, αλλά και για την εμπλοκή του σε εκτελέσεις ηγετικών στελεχών της λεγόμενης Greek Mafia.