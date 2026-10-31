Σύλληψη έξι μελών σπείρας που εξαπατούσε πολίτες σε Καβάλα και Θεσσαλονίκη – Έστηναν και αγώνες μέσω ΜΚΟ

Στη σύλληψη έξι ατόμων προχώρησε η Yποδιεύθυνση Oργανωμένου Eγκλήματος της Βόρειας Ελλάδας μετά από έρευνα από την οποία προέκυψε σύνδεση ΜΚΟ με στημένους αγώνες ποδοσφαίρου και τοπικού και ερασιτεχνικού πρωταθλήματος.

Η έρευνα της Yποδιεύθυνσης αποκάλυψε τη σύνδεση της ΜΚΟ για παιδιά με αναπηρίες και βαριές ασθένειες, με στημένους αγώνες στο ερασιτεχνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου και απάτη στην διαχείριση δωρεών χιλιάδων ευρώ από καλλιτέχνες αθλητές, εφοπλιστές, επιχειρηματίες και απλούς πολίτες που ευαισθητοποιούνταν με αναρτήσεις φωτογραφιών παιδιών που είχαν ανάγκη βοήθειας.

Από τους ελέγχους προέκυψαν 92 έρανοι για 74 ωφελούμενα πρόσωπα, εκ των οποίων τα 55 έχουν ταυτοποιηθεί.

Στους λογαριασμούς της ΜΚΟ και του 37χρονου ιδρυτή της εντοπίστηκαν από το 2018 μέχρι σήμερα ποσά που ξεπερνούν τα 5. 800.000 ευρώ.

Τριάντα τέσσερις γονείς προέκυψε ότι πήραν λιγότερα χρήματα για παιδιά τους απ’ αυτά που εξασφαλίστηκαν απ’ τους εράνους, ενώ το παράνομο περιουσιακό όφελος της οργάνωσης υπολογίζεται σε 2.8 εκατ ευρώ.

Από την έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ελέγχθηκαν 29 τραπεζικοί λογαριασμοί και πάνω από 246.000 κινήσεις. Τα χρήματα κατέληγαν σε προσωπικούς λογαριασμούς, γίνονταν αναλήψεις και καταθέσεις εκ νέου για να χαθούν τα ίχνη, ξοδεύονταν σε πολυτελή ρούχα, ρολόγια, τσάντες επώνυμων οίκων, ταξίδια και εστιατόρια, ενώ μέρος τους πήγαινε και σε εικονικές εταιρείες.

Ο ιδρυτής της ΜΚΟ ήταν ο αφανής διοικητικός παράγοντας ομάδων της Πιερίας. Τις χρηματοδότησε με περισσότερα από 250.000 ευρώ, ενώ σε κάθε αγώνα ξοδευόταν από 300 ως 500 ευρώ για χρηματισμό κυρίως διαιτητών.

Σε βαρος των 6 συλληφθέντων ασκήθηκαν ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος για συμμορία, δωροδοκία, δωροληψία και παράβαση του αθλητικού νόμου.

Στον 37χρονο, την σύντροφο του και τον αδελφό της ασκήθηκαν επιπλέον δίωξεις για απάτη, υπεξαίρεση και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Οι συλληφθέντες θα απολογηθούν σε ανακριτή την Τρίτη την Τέταρτη και την Πέμπτη και ως τότε κρατούνται.