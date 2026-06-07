Σύλληψη 37χρονου στην Κρήτη για ένταξη στη Χαμάς και σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών

«Συνελήφθη στην Κρήτη, μετά από κοινή επιχείρηση της ΕΥΠ και τηςΔ.A.E.E.B., 37χρονος αλλοδαπός Παλαιστινιακής καταγωγής κατηγορούμενος για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, λήψη εκπαίδευσης, ταξίδι και σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών», αναφέρει ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται πως: «Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, συνδέονταν με πρόσφατα συλληφθέντα άτομα στην Κύπρο, για αδικήματα τρομοκρατίας.

Κατά τις έρευνες σε οικίες στην Κρήτη και την Αθήνα, εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων, συσκευές κινητής τηλεφωνίας, φορητός H/Y, μέσα αποθήκευσης δεδομένων, τραπεζικές κάρτες και εργαστηριακός εξοπλισμός.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Οι έρευνες συνεχίζονται».