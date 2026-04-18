Σύλληψη 21χρονου στην Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία για γενετήσιες πράξεις με ανήλικη χωρίς τη θέληση της

Στη σύλληψη ενός 21χρονου, προεβήκαν αστυνομικοί του Α.Τ. Κορδελιού-Ευόσμου, Θεσσαλονίκης μετά από καταγγελία για βιασμό 17χρονης. Σύμφωνα με την καταγγελία, η νεαρή κοπέλα, τα ξημερώματα της Παρασκευής ευρισκόμενη σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή του Ευόσμου, ιδιοκτησίας ενός 45χρονου, παρήγγειλε και κατανάλωσε αλκοολούχα ποτά, τα οποία της διέθεσε 19χρονος υπάλληλος του καταστήματος.

Ακολούθως, αποχώρησε από το κατάστημα με το αυτοκίνητο του 21χρονου και αφού μετέβησαν σε άλλο σημείο της ίδιας περιοχής, ο νεαρός φέρεται να προέβη σε γενετήσια πράξη σε βάρος της χωρίς τη συναίνεσή της. Ο συλληφθείς σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού-Ευόσμου για βιασμό ανηλίκου, θα οδηγηθεί σήμερα στις αρμόδιες Δικαστικές Αρχές, ενώ ο ιδιοκτήτης και ο υπάλληλος του καταστήματος που συνελήφθησαν για παράβαση του Νόμου για την προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά, μετά το πέρας των δικονομικών ενεργειών αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή Εισαγγελέα.