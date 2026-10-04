Συλλαλητήριο αλιέων στη Θεσσαλονίκη- Συμβολικός αποκλεισμός της Λεωφόρου Νίκης

Κινητοποίηση των επαγγελματιών ψαράδων είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο πανελλαδικής απεργίας διαρκείας.

Δεκάδες αλιευτικά σκάφη έχουν ρίξει άγκυρα στον Θερμαϊκό, ενώ έφτασαν στην πόλη πούλμαν με αλιείς από την Καβάλα και την Αλεξανδρούπολη, ενώνοντας τις φωνές τους με τους αλιείς του νομού Θεσσαλονίκης.

Σήμερα στις 12.00 ήταν προγραμματισμένη η συγκέντρωση στην πλατεία Αριστοτέλους, ενώ έκλεισαν συμβολικά, για περίπου 20-25 λεπτά, την Λεωφόρο Νίκης, στην παλιά παραλία Θεσσαλονίκης, διαμαρτυρόμενοι για το αυξημένο κόστος των καυσίμων.

Μπορεί η χειμερινή αλιευτική περίοδος να ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου, ωστόσο τα αλιευτικά γρι γρι και τα ψαροκάικα, αλλά και οι τράτες, είναι αγκυροβολημένα για τέταρτη μέρα στον Θερμαϊκό κόλπο, στην παλιά παραλία και όπως τονίζουν δεν πρόκειται να φύγουν αν δεν λυθούν τα ζητήματά τους.

«Έχουμε πτωχεύσει», είναι το μήνυμα που στέλνουν προς πάσα κατεύθυνση οι αλιείς, ζητώντας επιδότηση για το ναυτιλιακό πετρέλαιο άμεσα, καθώς όπως λένε δεν βγαίνουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τις επόμενες ημέρες αναμένεται φανούν και ελλείψεις στην αγορά σε ό,τι αφορά τα ψάρια, καθώς έχουν ρίξει άγκυρα εδώ και τέσσερις ημέρες οι αλιείς.