Σύγκρουση Μερτς με Σλοβακία, Τσεχία και Ουγγαρία για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας

Εντονες αντιδράσεις από τη Σλοβακία, την Τσεχία και την Ουγγαρία προκαλεί η πρωτοβουλία του Γερμανού καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς να συνδέσει τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας με τις διαπραγματεύσεις για τον επόμενο πολυετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτώντας τη συμμετοχή όλων των κρατών-μελών στην οικονομική στήριξη του Κιέβου.

Σύμφωνα με επιστολή του προς τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, την οποία επικαλείται το Reuters, ο Μερτς υποστηρίζει ότι η χρηματοδότηση της Ουκρανίας, εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου με τη Ρωσία, πρέπει να αποτελέσει συλλογική ευθύνη των 27 κρατών-μελών.

Ο Γερμανός καγκελάριος επισημαίνει ότι η οικονομική και στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία κατανέμεται άνισα, με το μεγαλύτερο βάρος να επωμίζονται μόλις λίγες ευρωπαϊκές χώρες.

Στο πλαίσιο αυτό, ζητά από όλα τα κράτη-μέλη, χωρίς εξαιρέσεις, να δεσμευτούν για τη δίκαιη κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών της Ουκρανίας, οι οποίες αναμένεται να παραμείνουν ιδιαίτερα αυξημένες το επόμενο έτος.

«Η συλλογική δέσμευση ότι όλοι μας, χωρίς καμία εξαίρεση, θα συμβάλουμε δίκαια στην κάλυψη αυτού του κενού αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επίλυση του ζητήματος και για τη συζήτηση οποιονδήποτε περαιτέρω θεμάτων, ιδίως εκείνων που έχουν οικονομικές επιπτώσεις», υπογράμμισε στην επιστολή του.

Η τοποθέτηση αυτή ερμηνεύεται ως σαφής προειδοποίηση ότι η Γερμανία ενδέχεται να μπλοκάρει την έγκριση του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού της ΕΕ, εφόσον δεν υπάρξει συμφωνία για τη συμμετοχή όλων των κρατών στη χρηματοδότηση του Κιέβου, σύμφωνα με το Reuters.

Χρηματοδοτικό κενό 70 δισ. ευρώ για την Ουκρανία το 2027

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που επικαλείται το Βερολίνο, η Ουκρανία αναμένεται να αντιμετωπίσει χρηματοδοτικό κενό ύψους 70 δισ. ευρώ το 2027, εξαιτίας των συνεχιζόμενων ρωσικών επιθέσεων και των αυξημένων αναγκών της οικονομίας και της άμυνάς της.

Από το ποσό αυτό, περίπου 45 δισ. ευρώ αναμένεται να καλυφθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ το υπόλοιπο προβλέπεται να προέλθει από άλλους διεθνείς εταίρους, μεταξύ των οποίων η Βρετανία, ο Καναδάς και η Ιαπωνία.

Ωστόσο, ο τρόπος εξασφάλισης των ευρωπαϊκών κονδυλίων δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάζει διάφορες επιλογές, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης νέου κοινού χρέους.

Η γερμανική πρωτοβουλία συνδέει ουσιαστικά την κάλυψη των άμεσων χρηματοδοτικών αναγκών της Ουκρανίας για το 2027 με τις διαπραγματεύσεις για τον επόμενο πολυετή προϋπολογισμό της ΕΕ, ο οποίος θα καλύπτει την περίοδο 2028–2034.

Παράλληλα, το Βερολίνο επιδιώκει να ενσωματωθεί στον νέο προϋπολογισμό ένα σταθερό πλαίσιο μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων εξυπηρέτησης των υφιστάμενων δανείων.

Ο Μερτς έχει ζητήσει να τεθεί το ζήτημα στην άτυπη σύνοδο κορυφής της Παρασκευής, 13 Νοεμβρίου, στο Δουβλίνο, ενώ η χρηματοδότηση της Ουκρανίας αναμένεται να απασχολήσει και την ειδική σύνοδο για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό στις 26 και 27 Νοεμβρίου.

Μερτς: Δεν πρέπει να επαναληφθούν οι εξαιρέσεις του προηγούμενου δανείου

Ο Γερμανός καγκελάριος ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί να επαναληφθεί η προσέγγιση που ακολουθήθηκε τον Δεκέμβριο του 2025, όταν η ΕΕ συμφώνησε στη χορήγηση δανείου ύψους 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία για την περίοδο 2026–2027.

Τότε, η Τσεχία, η Ουγγαρία και η Σλοβακία είχαν εξασφαλίσει εξαίρεση από τις σχετικές οικονομικές εγγυήσεις και υποχρεώσεις, με αποτέλεσμα το βάρος να αναλάβουν τα υπόλοιπα 24 κράτη-μέλη.

«Κατά την άποψή μου, η συνέχιση αυτής της πορείας δεν είναι καλή επιλογή. Πρέπει να ενσωματώσουμε πλήρως την πολιτική για την Ουκρανία στον προϋπολογισμό της ΕΕ», δήλωσε ο Μερτς, υπερασπιζόμενος την ανάγκη δικαιότερης κατανομής των οικονομικών βαρών.

Όπως υποστήριξε, η στήριξη της Ουκρανίας αποτελεί κοινή ευρωπαϊκή αποστολή και δεν μπορεί να παραμένει ευθύνη περιορισμένου αριθμού χωρών.

Η τοποθέτησή του αντανακλά την αυξανόμενη δυσαρέσκεια του Βερολίνου για τις διαφοροποιήσεις στο εσωτερικό της Ένωσης, ιδιαίτερα καθώς η Γερμανία παραμένει ο μεγαλύτερος καθαρός συνεισφέρων στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και ένας από τους σημαντικότερους υποστηρικτές της Ουκρανίας.

Φίτσο: «Αυτός είναι εκβιασμός και δεν θα ενδώσω»

Η γερμανική πρωτοβουλία προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Σλοβάκου πρωθυπουργού Ρόμπερτ Φίτσο, ο οποίος κατηγόρησε τον Μερτς ότι επιχειρεί να εκβιάσει τις χώρες που διαφωνούν με την παροχή πρόσθετης οικονομικής βοήθειας προς την Ουκρανία.

Μιλώντας στην Μπρατισλάβα, ο Φίτσο χαρακτήρισε τη σύνδεση των δύο ζητημάτων «χαρακτηριστική περίπτωση εκβιασμού», ξεκαθαρίζοντας ότι η Σλοβακία δεν προτίθεται να υποχωρήσει.

«Αυτό που κάνει ο ομοσπονδιακός καγκελάριος αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση εκβιασμού και το απορρίπτω. Είμαστε κυρίαρχο κράτος. Είμαστε η Σλοβακική Δημοκρατία και έχουμε τις δικές μας απόψεις», δήλωσε.

Προειδοποίησε, μάλιστα, ότι η χώρα του διαθέτει τα ίδια θεσμικά δικαιώματα με τη Γερμανία, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο άσκησης βέτο.

«Έχουμε το ίδιο δικαίωμα βέτο με τον Γερμανό ομοσπονδιακό καγκελάριο», υπογράμμισε.

Ο Σλοβάκος πρωθυπουργός έχει επανειλημμένα επικρίνει την ευρωπαϊκή πολιτική απέναντι στη Ρωσία, αντιτασσόμενος στη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία και διατηρώντας σχέσεις με τη Μόσχα, σε αντίθεση με τη στάση των περισσότερων Ευρωπαίων ηγετών.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της Τσεχίας, Αντρέι Μπάμπις, ο οποίος επισκέφθηκε την Μπρατισλάβα, εξέφρασε την απορία του για την πρωτοβουλία Μερτς.

Επισήμανε ότι ενδεχόμενο μπλοκάρισμα του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού θα μπορούσε να πλήξει και την ίδια την Ουκρανία, καθώς το προτεινόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο προβλέπει κονδύλια ύψους 100 δισ. ευρώ για τη στήριξη του Κιέβου από το 2028 και μετά.

Η τοποθέτησή του αναδεικνύει την αντίφαση που ενδέχεται να δημιουργήσει η γερμανική στρατηγική, καθώς η προσπάθεια εξασφάλισης πρόσθετων οικονομικών δεσμεύσεων θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη συμφωνία για ήδη προβλεπόμενους πόρους.

Επιφυλάξεις και από τον Ούγγρο πρωθυπουργό Πέτερ Μαγιάρ

Αντίθετος στη σύνδεση της χρηματοδότησης της Ουκρανίας με τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό εμφανίστηκε και ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Πέτερ Μαγιάρ, ο οποίος επισκέφθηκε το Βερολίνο συνοδευόμενος από τέσσερις υπουργούς και έναν υφυπουργό.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης των διμερών σχέσεων, έπειτα από χρόνια έντασης μεταξύ Γερμανίας και Ουγγαρίας κατά τη διακυβέρνηση της χώρας από τον Βίκτορ Όρμπαν.

Ο Μαγιάρ, πάντως, επέλεξε ηπιότερους τόνους από τον Σλοβάκο ομόλογό του, αποφεύγοντας να χαρακτηρίσει τη γερμανική πρωτοβουλία εκβιασμό.

Υποστήριξε, ωστόσο, ότι δεν αποτελεί ενδεδειγμένη προσέγγιση η σύνδεση του επταετούς ευρωπαϊκού προϋπολογισμού με άλλα ζητήματα, όπως η χρηματοδότηση της Ουκρανίας.

Από την πλευρά του, ο Μερτς αναγνώρισε ότι υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις μεταξύ των κρατών-μελών, υπογραμμίζοντας όμως ότι η Γερμανία, ως μεγαλύτερος συνεισφέρων στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, θεωρεί αναγκαία τη συμφωνία για τη δίκαιη κατανομή του οικονομικού βάρους.

Το τελεσίγραφο Μερτς μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ

Η προσπάθεια του Βερολίνου να συνδέσει τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας με τον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό ενδέχεται, ωστόσο, να περιπλέξει περαιτέρω τις ήδη δύσκολες διαπραγματεύσεις, σημειώνει η Deutsche Welle.

Εκτός από τη Σλοβακία, την Τσεχία και την Ουγγαρία, επιφυλάξεις για πρόσθετες οικονομικές δεσμεύσεις έχει εκφράσει και η Βουλγαρία, ενώ η γερμανική πρωτοβουλία προκαλεί προβληματισμό και σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Το ενδεχόμενο πολιτικού αδιεξόδου ενισχύεται από το γεγονός ότι οι χώρες που αντιδρούν στην παροχή νέας βοήθειας προς το Κίεβο συγκαταλέγονται στους καθαρούς αποδέκτες ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ η Γερμανία υποστηρίζει έναν πιο περιορισμένο κοινοτικό προϋπολογισμό.

Όπως επισημαίνουν ευρωπαϊκά δημοσιεύματα, η γερμανική στρατηγική θα μπορούσε να αποδειχθεί αντιπαραγωγική, ιδιαίτερα εάν οι κυβερνήσεις που αντιτίθενται σε νέες χρηματοδοτικές υποχρεώσεις κληθούν παράλληλα να αποδεχθούν περικοπές στα κονδύλια συνοχής.

Σε μια τέτοια περίπτωση, η πίεση του Βερολίνου ενδέχεται να ενισχύσει τις αντιστάσεις αντί να διευκολύνει την επίτευξη συμφωνίας.

Η Γερμανία επιδιώκει επίσης να περιορίσει τη δυνατότητα μεμονωμένων κρατών να εμποδίζουν μελλοντικές αποφάσεις για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, προωθώντας τη λήψη σχετικών αποφάσεων με ειδική πλειοψηφία, όπου αυτό μπορεί να επιτευχθεί θεσμικά.

Γερμανός κυβερνητικός αξιωματούχος, τον οποίο επικαλούνται οι Financial Times, υπογράμμισε ότι η συμμετοχή όλων των κρατών-μελών στην οικονομική στήριξη της Ουκρανίας είναι απαραίτητη για την επιτυχή ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.

Η τοποθέτηση αποτυπώνει την αποφασιστικότητα του Βερολίνου, αλλά και το πολιτικό ρίσκο που αναλαμβάνει ο Μερτς, συνδέοντας δύο από τα πλέον ακανθώδη ζητήματα της ευρωπαϊκής ατζέντας.

Στο μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει εναλλακτικές λύσεις για την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών της Ουκρανίας, μεταξύ των οποίων και η προσφυγή σε νέο κοινό δανεισμό, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας έως το τέλος του 2026.

Το ερώτημα που παραμένει ανοιχτό είναι εάν η γερμανική πίεση θα οδηγήσει τελικά σε έναν ευρωπαϊκό συμβιβασμό ή θα προκαλέσει νέα αντιπαράθεση μεταξύ των κρατών-μελών, με απρόβλεπτες συνέπειες τόσο για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας όσο και για τον επόμενο προϋπολογισμό της ΕΕ