Σύγκρουση δύο ελικοπτέρων στο πύρινο μέτωπο της δυτικής Αττικής – Δύο μέλη των πληρωμάτων εντοπίστηκαν σώοι και δύο χωρίς τις αισθήσεις τους

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές καθώς δύο μισθωμένα ελικόπτερα τύπου Bell με πλήρωμα δύο ατόμων το κάθε ένα (ένας Ρουμάνος χειριστής και ένας Έλληνας συντονιστής) που επιχειρούσαν από το πρωί της Κυριακής (02/08) στημεγάλη φωτιά που κατακαίει τη δυτική Αττική, συγκρούστηκαν νωρίς το απόγευμα της στον αέρα και κατέπεσαν στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου.

Η τελευταία ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος ανέφερε πως «στα δύο ελικόπτερα επέβαιναν συνολικά τέσσερις (4) άνδρες, εκ των οποίων δύο (2) ημεδαποί και δύο (2) αλλοδαποί υπήκοοι. Δύο (2) από τους επιβαίνοντες εντοπίστηκαν σώοι, ενώ δύο (2) ακόμη ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του Ε.Κ.Α.Β.»

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Κατά τη διάρκεια δασοπυρόσβεσης στην περιοχή της Ψαθάς Αττικής, συγκρούστηκαν δύο μισθωμένα ελικόπτερα τύπου BELL, τα οποία επιχειρούσαν στο έργο της κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς της Αττικο-Βοιωτίας. Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις έρευνας και διάσωσης, του Πυροσβεστικού Σώματος οι οποίες ολοκλήρωσαν τον εντοπισμό και την περισυλλογή όλων των μελών των πληρωμάτων.

Τον συντονισμό έκανε από το πεδίο των επιχειρήσεων, ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας.

Στα δύο ελικόπτερα επέβαιναν συνολικά τέσσερις (4) άνδρες, εκ των οποίων δύο (2) ημεδαποί και δύο (2) αλλοδαποί υπήκοοι.

Δύο (2) από τους επιβαίνοντες εντοπίστηκαν σώοι, ενώ δύο (2) ακόμη ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του Ε.Κ.Α.Β.

Στις έρευνες συμμετείχαν οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούσαν ήδη στην ευρύτερη περιοχή της Ψαθάς για την αντιμετώπιση της δασικής πυρκαγιάς.

Τα δύο ελικόπτερα είχαν απογειωθεί από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του συμβάντος διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.»

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει έως τώρα γνωστά, το πλήρωμα του ενός από τα δύο ελικόπτερα επικοινώνησε αρχικά με το κέντρο επιχειρήσεων της Πυροσβεστικήςκαι ακολούθησε η επιχείρηση περισυλλογής τους από διασώστες του ΕΚΑΒ.

(ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Ειδικότερα, ο κυβερνήτης του ελικοπτέρου ήταν εκείνος που επικοινώνησε και ενημέρωσε ότι ο συγκυβερνήτης έχει τραυματιστεί.

Οι δύο χειριστές του ελικοπτέρου που περισυνελλέγησαν διακομίσθηκαν στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ , τα εν λόγω ελικόπτερα είναι μισθωμένα, ο κυβερνήτης τους δεν είναι Έλληνας ενώ επιβαίνει ένας Έλληνας αξιωματικός ως συντονιστής ο οποίος έχει την επικοινωνία με το κέντρο επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος.

Μάρτυρες που βρίσκονταν στο σημείο έκαναν λόγο για έναν δυνατό θόρυβο που ακούστηκε πριν πέσουν τα δύο ελικόπτερα.

Η πρώτη ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος

«Κατά την επιχείρηση αεροπυρόσβεσης, δύο (2) ελικόπτερα τύπου BELL, μισθωμένα από το Πυροσβεστικό Σώμα, με πλήρωμα δύο (2) ατόμων έκαστο, κατέπεσαν στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας Αττικής.

Τα ελικόπτερα είχαν απογειωθεί από το στρατιωτικό αεροδρόμιο Ελευσίνας.

Σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση έρευνας διάσωσης.

Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση.»