Συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας στις κινητοποιήσεις για το στεγαστικό στην Ισπανία

Εργαζόμενοι και διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους σε όλη την Ισπανία σήμερα Τετάρτη, στο πλαίσιο μιας πανεθνικής γενικής απεργίας με κεντρικό σύνθημα «Μισθοί, Στέγαση, Τιμές», διεκδικώντας υψηλότερες αποδοχές, προσιτή στέγαση και μέτρα για την αντιμετώπιση του αυξανόμενου κόστους ζωής.

Η 24ωρη απεργία οργανώθηκε από τις δύο μεγαλύτερες συνδικαλιστικές συνομοσπονδίες της Ισπανίας, τη Γενική Ένωση Εργαζομένων (UGT) και τις Εργατικές Επιτροπές (CCOO), με τη στήριξη άλλων συνδικάτων και κοινωνικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων ενώσεων ενοικιαστών.

Διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σε μεγάλες πόλεις, όπως η Μαδρίτη και η Βαρκελώνη.

Το πρωί της Τετάρτης, διαδηλωτές απέκλεισαν αυτοκινητόδρομους και κεντρικούς δρόμους στη Μαδρίτη και την Καταλονία, προκαλώντας προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με τον ισπανικό σιδηροδρομικό φορέα Renfe, μέχρι το πρωί της Τετάρτης είχαν ακυρωθεί περίπου το 24% των δρομολογίων τρένων υψηλής ταχύτητας και μεγάλων αποστάσεων, καθώς και το 10,2% των προαστιακών και άλλων σιδηροδρομικών δρομολογίων.

Συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας

Σε αρκετές πόλεις σημειώθηκαν επίσης συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας.

Στη Μαδρίτη, η αστυνομία έκανε χρήση σπρέι πιπεριού κατά τη διάρκεια παρέμβασης στο Mercamadrid, την κεντρική αγορά χονδρικής τροφίμων της πρωτεύουσας.

Συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας στη Βαρκελώνη AP Photo/Joan Mateu Parra

Τουλάχιστον 13 άτομα χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα μετά το περιστατικό.

Στη Βαρκελώνη, ομάδες κουκουλοφόρων έσπασαν βιτρίνες καταστημάτων και άναψαν πυροτεχνήματα στο τέλος της κινητοποίησης.

Ο ισπανικός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας RTVE μετέδωσε ότι περισσότερα από 50 άτομα συνελήφθησαν σε εθνικό επίπεδο σε σχέση με επεισόδια που συνδέονται με την απεργία, κατηγορούμενα μεταξύ άλλων για διατάραξη της δημόσιας τάξης, αντίσταση ή ανυπακοή στις αρχές, επιθέσεις κατά αστυνομικών και φθορές περιουσίας.

Διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε κατάστημα AP Photo/Emilio Morenatti)

Παράλληλα, το ισπανικό Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η Εθνική Αστυνομία και η Πολιτοφυλακή (Guardia Civil) κατέγραψαν 653 περιστατικά που σχετίζονται με την απεργία κατά τις πρώτες ώρες της κινητοποίησης.