Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Γενικό Συμβούλιο της Τράπεζας της Ελλάδος

υγκροτήθηκε σε σώμα το Γενικό Συμβούλιο της Τράπεζας της Ελλάδος μετά τον πρόσφατο διορισμό του κ. Δημητρίου Π. Τσομώκου με το από 13.8.2026 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 1327/14.8.2026) ως υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος με εξαετή θητεία, από τις 21.9.2026, και την ορκωμοσία του που πραγματοποιήθηκε στις 24.9.2026.

Η σύνθεση του έχει ως εξής: