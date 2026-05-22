Συγκρατημένος ο Ρούμπιο για μια συμφωνία με το Ιράν: «Δεν έχουμε φθάσει ακόμα εκεί»

Οι ΗΠΑ έχουν δει κάποια πρόοδο στις συνομιλίες με το Ιράν και βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τους Πακιστανούς μεσολαβητές, αλλά υπάρχει περισσότερη δουλειά που πρέπει να γίνει, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

«Έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος. Δεν θα την υπερτιμούσα. Δεν θα την υποβάθμιζα», είπε ο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους μετά από συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών των ευρωπαϊκών χωρών του ΝΑΤΟ που έγινε στη Σουηδία.

«Υπάρχει περισσότερη δουλειά που πρέπει να γίνει», πρόσθεσε. «Δεν είμαστε ακόμα εκεί. Ελπίζω να φτάσουμε εκεί».

«Θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε»

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα προτιμούσε να κάνει μια καλή συμφωνία, τόνισε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας. Η βασική ανησυχία παραμένει ότι το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικό όπλο και το ζήτημα του μελλοντικού εμπλουτισμού ουρανίου πρέπει να συζητηθεί, καθώς και το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, συμπλήρωσε.

«Έχουμε να κάνουμε με μια ομάδα πολύ δύσκολων ανθρώπων και αν αυτό δεν αλλάξει, τότε ο πρόεδρος έχει καταστήσει σαφές ότι έχει άλλες επιλογές», τόνισε ο Ρούμπιο. «Προτιμά την επιλογή της διαπραγμάτευσης και την επίτευξη μιας καλής συμφωνίας, αλλά ο ίδιος έχει εκφράσει την ανησυχία του ότι ίσως αυτό δεν καταστεί δυνατό. Αλλά θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε».

Σημείωσε παράλληλα είπε ότι η Ουάσινγκτον βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους Πακιστανούς που μεσολαβούν στις συνομιλίες με το Ιράν.

Τέλος, τόνισε ότι δεν υπήρξε συγκεκριμένο αίτημα από τις ΗΠΑ για βοήθεια από το ΝΑΤΟ στο Στενό του Ορμούζ, αλλά πρέπει να υπάρχει ένα Σχέδιο Β αν το Ιράν αρνηθεί να ανοίξει ξανά αυτή την θαλάσια οδό.

Διαπραγματευτική ομάδα του Κατάρ στην Τεχεράνη

Οι δηλώσεις του Αμερικανού ΥΠΕΞ έρχονται καθώς πηγή δήλωσε νωρίτερα στο Reuters ότι μια ομάδα διαπραγματευτών του Κατάρ έφτασε σήμερα στην Τεχεράνη σε συντονισμό με τις ΗΠΑ για να βοηθήσει στην εξασφάλιση μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν και την επίλυση εκκρεμών ζητημάτων.

Η Ντόχα, η οποία έχει εργαστεί ως μεσολαβητής στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας και σε άλλες περιοχές διεθνών εντάσεων, μέχρι τώρα έχει αποστασιοποιηθεί από το να διαδραματίσει ρόλο μεσολάβησης στον πόλεμο του Ιράν, αφού δέχτηκε επιθέσεις από ιρανικούς πυραύλους και drones κατά τη διάρκεια του πολέμου που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου από τις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις στην Ισλαμική Δημοκρατία.

«Μια ομάδα διαπραγματευτών του Κατάρ βρίσκεται σήμερα στην Τεχεράνη», δήλωσε η πηγή.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Ερωτηθείς σήμερα για την παρουσία διαπραγματευτικής ομάδας του Κατάρ στο Ιράν, ο Ρούμπιο δήλωσε ότι το Πακιστάν είναι ο κύριος μεσολαβητής στις συνομιλίες για το Ιράν και ότι έχει κάνει «αξιοθαύμαστη δουλειά».

«Προφανώς και άλλες χώρες έχουν συμφέροντα, επειδή ειδικά οι χώρες του Κόλπου που βρίσκονται, ξέρετε, στη μέση όλων αυτών – έχουν τα δικά τους ζητήματα. Και μιλάμε με όλους αυτούς. Θα έλεγα απλώς ότι η κύρια χώρα με την οποία συνεργαζόμαστε σε όλα αυτά είναι το Πακιστάν, και αυτό παραμένει», συμπλήρωσε.

Παράλληλα σήμερα, το al-Arabiya δημοσίευσε αυτό που το σαουδαραβικό δίκτυο τόνισε ότι είναι το «τελικό προσχέδιο» μιας «πιθανής» συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου.