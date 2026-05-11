Συγκρατημένες κινήσεις στις αγορές – Στις 2.300 μονάδες ο Γενικός Δείκτης το ΧΑ

Με ήπια άνοδο στις 2.300 μονάδες κυμαίνεται η εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά, μετά από μια εβδομάδα κερδών (4,18%), καθώς οι επενδυτές κάνουν συγκρατημένες κινήσεις με φόντο τις διεθνείς εξελίξεις. Αντίστοιχο είναι το κλίμα και στις ευρωπαϊκές αγορές, όπου ο Stoxx 600 καταγράφει οριακή άνοδο.

Συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης Τιμών κατέγραφε άνοδο 0,88% στις 2.300 μονάδες και τζίρο 156 εκατ. ευρώ, λίγο μετά της 16:30 το απόγευμα της Δευτέρας 11/5.

Την ίδια ώρα, o πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωνε άνοδο σχεδόν 0,2%, ενώ οι περιφερειακοί κλάδοι παρουσίαζαν γενικά μικτή εικόνα.

Τα περιφερειακά χρηματιστήρια στο Λονδίνο και το Μιλάνο κινούνταν σε θετικό έδαφος, αλλά οι χρηματιστηριακές αγορές στη Φρανκφούρτη και το Παρίσι ήταν στο κόκκινο κατά τη διάρκεια των απογευματινών συναλλαγών, καθώς οι επενδυτές αφομοιώνουν το τελευταίο αδιέξοδο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Η ανατροπή του κλίματος – από τα κέρδη της προηγούμενης εβδομάδας – σημειώθηκε όταν ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την αντιπρόταση του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή ως «απαράδεκτη».

Οι διαπραγματευτές έλαβαν την απάντηση του Ιράν στις προτάσεις των ΗΠΑ για ειρηνευτικές συνομιλίες, με το καθεστώς της Τεχεράνης να απαιτεί τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα και την άρση των κυρώσεων κατά της χώρας, σύμφωνα με το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Ωστόσο, ο Τραμπ δήλωσε σε ανάρτησή του στο Truth Social το βράδυ της Κυριακής ότι δεν του άρεσε η απάντηση του Ιράν, προσθέτοντας ότι ήταν «ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ!»

Εν τω μεταξύ, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε την Κυριακή ότι ο πόλεμος με το Ιράν «δεν έχει τελειώσει», καθώς οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξακολουθούν να στοχεύουν στον περιορισμό των πυρηνικών φιλοδοξιών της Τεχεράνης.